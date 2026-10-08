“Gracias, Argentina”: el nuevo posteo de Messi tras su retiro de la Selección

Messi compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales luego de su despedida de la Selección argentina, que se produjo este martes tras la goleada 3-0 ante Benín. “Gracias, Argentina”, escribió el capitán.

“Ya está todo dicho. Y ahora, está todo hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina”, expresó el futbolista en la publicación.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen en la que Messi sostiene la camiseta de la Selección, en una escena similar a la de su icónico festejo contra el Real Madrid en 2017, cuando jugaba para el Barcelona.

El último partido de Messi con la Selección

El astro argentino fue protagonista de una noche emotiva este martes, en el que disputó su último encuentro con la camiseta nacional. Además, marcó su gol número 126 con la Selección mediante una ejecución cruzada de penal.

Un día antes, Messi también había publicado un mensaje en sus redes sociales, en el que describió su recorrido como un “camino increíble” y recordó a Diego Armando Maradona.

La respuesta más destacada a esa publicación fue la del portugués Cristiano Ronaldo, quien lo felicitó por una “historia que quedará para siempre”.