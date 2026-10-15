Grupo Slots y la Secretaría de Discapacidad firmaron un convenio para promover la inclusión laboral en San Luis

El acuerdo contempla capacitaciones y acciones de sensibilización para preparar la incorporación de personas con discapacidad a los equipos de trabajo de la empresa.

Grupo Slots y la Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad de San Luis, dependiente del Ministerio de Salud provincial, firmaron un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración destinado a promover espacios laborales inclusivos y generar condiciones para la futura incorporación de personas con discapacidad.

La iniciativa se desarrollará de manera progresiva y comenzará con una etapa de capacitación, concientización y sensibilización dirigida a los equipos de trabajo de la compañía.

El acuerdo fue suscripto por Luis Giraudo, secretario de Estado de Personas con Discapacidad, y Juan Ignacio Torres, gerente general de Grupo Slots.

También participaron Johana Cinat, gerente de Capital Humano, y José María Jantus, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa.

Un programa para fortalecer la inclusión laboral

La firma del convenio se enmarca en “Equipos Inclusivos”, un programa de diversidad e inclusión impulsado por Grupo Slots, empresa que cuenta con 41 años de trayectoria en el sector del entretenimiento en Argentina.

La propuesta, también denominada “Eqi”, busca promover una cultura organizacional en la que la diversidad sea reconocida como una fortaleza y se generen condiciones para la integración de personas con discapacidad.

En esta primera instancia, la empresa y el organismo provincial trabajarán conjuntamente en actividades de formación y sensibilización interna.

El propósito es preparar a los equipos y avanzar posteriormente hacia la incorporación de personas con discapacidad, mediante distintas etapas de implementación.

De esta manera, el convenio establece una instancia inicial de preparación institucional, mientras que la incorporación laboral está contemplada para las siguientes fases del programa.

Una iniciativa vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde Grupo Slots señalaron que el programa se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, particularmente aquellos relacionados con el trabajo decente y la reducción de las desigualdades.

La empresa plantea la inclusión laboral como un proceso que requiere continuidad, capacitación y adaptación de los espacios de trabajo.

En ese marco, el acuerdo con la Secretaría de Discapacidad busca fortalecer las condiciones de accesibilidad, diversidad y participación dentro de la organización.

La compañía sostuvo que esta iniciativa forma parte de su compromiso institucional con el respeto, la accesibilidad y la responsabilidad organizacional, con la intención de generar efectos positivos tanto en sus equipos como en las comunidades donde desarrolla sus actividades.