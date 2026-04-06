Hallazgo de un cuerpo en la zona sur de San Luis: investiga la División Homicidios

Un importante operativo policial se desplegó en la zona sur de la ciudad de San Luis tras el hallazgo de un cuerpo en un sector cercano al Servicio Penitenciario Provincial, hecho que es investigado por la División Homicidios.

Según la información oficial difundida por la Policía de San Luis, el alerta fue recibido a través del sistema de emergencias 911, luego de que una persona que transitaba por el lugar advirtiera la presencia de un cuerpo en el agua.

A partir de ese aviso, se activó un procedimiento en el que interviene la División Homicidios, bajo directivas de la Justicia, con el objetivo de determinar la identidad de la persona y esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajaron autoridades judiciales y forenses, entre ellas la fiscal adjunta Paula Antonella Romagnoli, el fiscal Javier Ceferino Amitrano —ambos de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°4 de la Primera Circunscripción Judicial— y la médica forense Patricia Gallardo, integrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial de San Luis.

Tras las primeras pericias en el sitio, las autoridades dispusieron el levantamiento del cuerpo para continuar con las diligencias correspondientes, que permitirán avanzar en la investigación.

Por el momento, no se brindaron detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las posibles causas del fallecimiento, datos que serán determinados en el marco de la investigación judicial en curso.