Hallazgo en San Luis: confirmaron que el cuerpo encontrado es de Fernando Gil, el joven buscado desde el jueves

La Justicia de San Luis confirmó que el cuerpo hallado este lunes a la vera del Río San Luis, en inmediaciones de la Ruta 146, corresponde a Fernando Gil, un joven de 24 años que era intensamente buscado desde el jueves pasado tras la denuncia de su familia por pedido de paradero.

El hallazgo se produjo en la tarde del lunes, en una zona cercana al Servicio Penitenciario Provincial, lo que activó la intervención de la División Homicidios. La identificación fue realizada por Elisa Garro, madre del joven, en la Morgue Judicial.

Según informó el abogado Hanna Abdallah, quien junto a Soledad Poma de Otaegui representa a la familia, durante la noche del mismo lunes la médica forense Patricia Gallardo llevó adelante la autopsia correspondiente. Sin embargo, desde el ámbito judicial indicaron que aún no es posible determinar la causa del fallecimiento, ya que restan los resultados de los estudios complementarios.

En cuanto a los últimos movimientos de Fernando Gil, la familia señaló que la noche del jueves había salido a ver un partido de fútbol en una zona cercana al lugar donde finalmente fue encontrado. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con él, lo que motivó la denuncia formal y el inicio de su búsqueda.

El letrado Abdallah adelantó que, en caso de confirmarse la existencia de un hecho delictivo, la familia se constituirá como parte querellante para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias del hecho y posibles responsables.

Este caso generó fuerte conmoción en la comunidad, mientras se aguardan definiciones clave por parte de la Justicia que permitan esclarecer lo ocurrido.