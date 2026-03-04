Indignación en Villa Mercedes: 33 familias fueron estafadas por 500 millones de pesos

Un escándalo sacude a Villa Mercedes luego de que 33 familias denunciaran haber sido víctimas de una presunta estafa millonaria vinculada a la venta de terrenos en el loteo denominado “Familia Unida”. La maniobra habría dejado un perjuicio que podría superar los 500 millones de pesos, según estimaciones basadas en los montos pagados por los damnificados.

De acuerdo a los testimonios de las propias familias, una mujer identificada como Reina Escudero habría comercializado lotes de aproximadamente 500 metros cuadrados por valores cercanos a 15 millones de pesos cada uno, asegurando ser la legítima propietaria del predio. Muchos compradores incluso firmaron contratos en escribanía y comenzaron a invertir en sus terrenos, convencidos de haber realizado una operación legal.

El problema estalló cuando maquinaria ingresó al lugar para realizar trabajos vinculados a la construcción de un futuro barrio provincial, momento en el que las familias descubrieron que los terrenos no pertenecían a quien se los vendió. Las tierras, en realidad, formaban parte de propiedades municipales que fueron cedidas al Gobierno provincial para el desarrollo de viviendas, por lo que cualquier operación privada carecería de validez legal.

La situación generó desesperación entre los compradores, muchos de los cuales habían destinado los ahorros de toda su vida o incluso préstamos para adquirir los lotes. Ahora enfrentan la posibilidad de perder el dinero y también las construcciones que ya habían comenzado.

Desde el ámbito municipal indicaron que esos terrenos, que pertenecían al municipio, fueron cedidos al gobierno de la provincia para la construcción de viviendas, por lo cual se presentaron las documentaciones pertinentes a la justicia, a través de la fiscalía del Dr. Leandro Estrada.

El caso expone una presunta maniobra fraudulenta que golpea directamente a familias trabajadoras que soñaban con su casa propia. Ahora esperan que la Justicia investigue a fondo y determine las responsabilidades penales de quienes habrían llevado adelante la estafa.

Mientras tanto, el drama humano detrás de la historia es enorme: 33 familias que confiaron en una promesa y hoy ven cómo su sueño se transforma en una pesadilla.