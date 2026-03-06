Inter Miami visitó la Casa Blanca y la reacción de Lionel Messi generó repercusión en redes

La visita del Inter Miami a la Casa Blanca dejó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales: la aparente incomodidad de Lionel Messi durante el acto oficial encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro se realizó en Washington, donde el mandatario recibió al plantel del club de Florida en el marco de la tradicional ceremonia de reconocimiento a equipos campeones o protagonistas del deporte estadounidense. La presencia del astro argentino generaba gran expectativa mediática, tanto por su figura global como por el simbolismo de la actividad.

Un momento que se volvió viral

Durante el acto protocolar, Messi se mantuvo en un segundo plano y con una expresión seria, lo que llamó la atención de cámaras y fotógrafos. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y medios internacionales, donde muchos usuarios interpretaron su lenguaje corporal como una señal de incomodidad.

Si bien el futbolista participó de la ceremonia junto a sus compañeros del Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina evitó protagonizar declaraciones públicas durante el evento.

Un reconocimiento habitual en Estados Unidos

La invitación forma parte de una tradición institucional en Estados Unidos: los equipos campeones o figuras destacadas del deporte suelen ser recibidos en la Casa Blanca como reconocimiento a sus logros.

En esta oportunidad, el homenaje al Inter Miami se da en un contexto de fuerte crecimiento del fútbol en el país, impulsado en gran medida por la llegada de figuras internacionales como Messi, que desde su arribo a la Major League Soccer (MLS) generó un impacto deportivo y comercial sin precedentes.

El foco mediático, otra vez sobre Messi

Más allá del carácter protocolar del acto, el centro de la atención volvió a recaer sobre el capitán argentino. Su gesto serio durante la ceremonia fue analizado por medios deportivos y replicado en redes sociales, donde el episodio se convirtió rápidamente en tendencia.

Mientras tanto, el Inter Miami continúa con su calendario competitivo en la MLS, con la presencia del campeón del mundo como principal figura del equipo y uno de los jugadores más influyentes del fútbol global.