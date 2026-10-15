Investigan un femicidio en San Luis: el cuerpo de la mujer estaba enterrado y desmembrado

El cuerpo fue hallado enterrado y dentro de una bolsa cerca del barrio República. La Fiscalía informó que la mujer tenía aproximadamente 40 años y que murió hace alrededor de un mes y medio.

Una mujer de aproximadamente 40 años fue víctima de un femicidio en la ciudad de San Luis. Su cuerpo fue hallado el martes en un descampado cercano al barrio República, enterrado y parcialmente cubierto por tierra y maleza. La identidad todavía no fue confirmada.

La información fue difundida por la fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, María Bringas, y la fiscal adjunta, Marisol Bosco, durante una conferencia de prensa.

Según la Fiscalía, la muerte se produjo hace alrededor de un mes y medio. La víctima habría sido golpeada y degollada y, después de morir, su cuerpo fue desmembrado. Parte de los restos fue encontrada dentro de una bolsa.

Cómo fue el hallazgo en el barrio República

El cadáver fue localizado el martes cerca de las 15, en el sector de la ex Ruta Pescadores, al final del barrio República y en inmediaciones de la avenida Circunvalación.

La alerta llegó a través de un llamado al 911, luego de que vecinos advirtieran que un perro escarbaba en la tierra. El olor y el avanzado estado de descomposición también llamaron la atención. De acuerdo con Bringas, el hallazgo no se produjo por la lluvia, sino por la acción de los animales.

El cuerpo estaba enterrado en un pozo de aproximadamente un metro y medio de largo por un metro de ancho. A su lado había una bolsa con partes del cuerpo.

En el operativo participaron las divisiones Homicidios y Científica, personal del Ministerio Público Fiscal y bomberos, que colaboraron con las excavaciones.

La identidad aún no fue confirmada

La identidad de la víctima todavía no pudo establecerse debido al estado de descomposición. Por ese motivo, se realizan estudios de ADN, cuyos resultados pueden demorar.

En paralelo, la Fiscalía localizó a familiares de la persona que podría ser la víctima para intentar avanzar con la identificación. Bosco señaló que esa mujer podría haber vivido anteriormente en la zona del hallazgo, aunque se trata de una hipótesis preliminar. Hasta el momento, no existe un pedido de paradero vinculado con ella.

Bringas explicó que no se difundirán datos personales, como la provincia de origen, hasta que los familiares sean contactados directamente.

La investigación por femicidio

La víctima presentaba numerosos hematomas en el rostro y el tórax. No se detectaron signos de ataque sexual. La Fiscalía de Género interviene por las características del caso y confirmó que se investiga como un femicidio.

“Estas primeras horas son importantes para determinar no solo la identidad sino además sus posibles contactos”, señaló Bringas. La fiscal también indicó que todavía no hay detenidos, aunque sí existen sospechosos, y evitó precisar si alguno de ellos era pareja de la mujer.

La funcionaria aclaró que se trata de las primeras comunicaciones oficiales y que parte de la información no puede ser difundida porque la investigación continúa en curso. También destacó que el aviso de los vecinos fue “fundamental” para reconstruir lo ocurrido.