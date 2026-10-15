Javier Milei afirmó que espera ratificar su rumbo político en las urnas en 2027

El Presidente defendió su programa económico durante un discurso ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y destacó la reducción de la inflación según sus propios cálculos.

El presidente Javier Milei afirmó que tiene confianza en que los argentinos ratificarán en las urnas el rumbo de su Gobierno y anticipó una victoria en las elecciones presidenciales de 2027. El mandatario formuló esas declaraciones durante un discurso ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en el marco de un nuevo viaje a ese país.

“Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio. Porque el 70% de los argentinos han decidido que no quiere volver atrás”, sostuvo Milei, según el contenido difundido por la Agencia Noticias Argentinas.

El Presidente agregó: “Tenemos confianza de que vamos a ratificar este rumbo el año que viene en las urnas y Argentina volverá a transitar el camino de la grandeza”. También aseguró que, frente a los resultados de su gestión, la sociedad terminará eligiendo “el camino del progreso”.

La defensa del programa económico

Durante su exposición, Milei destacó el ajuste fiscal de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) en seis meses, de acuerdo con sus propios cálculos. Además, sostuvo que su administración logró reducir la inflación.

“Lo hicimos respetando las ideas de la libertad, respetando los derechos de propiedad, sin expropiar a nadie y eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayorista. Es decir, estamos logrando domar la inflación”, afirmó.

El mandatario también señaló que “en 30 meses estamos reparando los daños de 100 años” y calificó ese proceso como “un milagro”, una frase que generó aplausos entre los asistentes.

Empleo, desregulación e inteligencia artificial

En otro tramo del discurso, Milei sostuvo que el Poder Ejecutivo no solo gestiona y “gana elecciones”, sino que también trabaja para defender “las ideas de la libertad”, que, según planteó, son las que generan progreso.

El Presidente calificó a los empresarios como “benefactores sociales” y negó que existan problemas en el empleo. En ese sentido, argumentó que se produjo un cambio en “la composición del empleo”.

También respaldó el proceso “anti desregulatorio” impulsado por su Gobierno y afirmó que no regulará la inteligencia artificial.

La relación con Estados Unidos

Finalmente, Milei destacó la sintonía entre la Argentina y Estados Unidos. Expresó que su administración busca trasladar las ideas de su programa a escala internacional y avanzar en la integración de cadenas de valor con ese país.

“Nos estamos preparando para hacer grandes nuevamente y nos estamos integrando en las cadenas de valor con Estados Unidos para crecer de la mano del país más importante del mundo y llevar la gloria de América a todo el mundo”, concluyó.