Javier Milei viaja a España para respaldar a la derecha antes de las elecciones

El presidente partirá este lunes rumbo a Madrid, donde se reunirá con dirigentes políticos y referentes académicos antes de los comicios generales anticipados del 29 de noviembre.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a España con el objetivo de respaldar a referentes de la derecha y fortalecer los vínculos con dirigentes de afinidad ideológica, en la antesala de las elecciones generales anticipadas convocadas para el 29 de noviembre.

El mandatario partirá a las 23 rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. Según la información oficial difundida sobre la agenda, sus actividades comenzarán el miércoles.

La agenda de Milei en Madrid

El primer compromiso será su participación en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5.15. Luego, a las 8, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y disertará junto al economista en una conferencia prevista para el 21 de octubre en Madrid.

Más tarde, a las 10, estará presente en la Fundación Disenso. Dos horas después se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La agenda continuará a las 14 con una entrevista al periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16, tomará el vuelo presidencial de regreso a la Argentina.

La comitiva aterrizará en Buenos Aires el jueves 22 a las 8. Al día siguiente, Milei retomará sus actividades con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

El vínculo con la derecha española

El viaje se inscribe en la estrategia del Gobierno argentino de “expandir” las ideas de la libertad a escala global y promover una agenda internacional alineada con sectores de derecha.

En España, la administración libertaria mantiene una mayor sintonía con VOX, liderado por Santiago Abascal, con quien Milei tiene previsto reunirse. Sin embargo, en la Casa Rosada también recibirían con agrado un eventual triunfo del Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

La visita tendrá lugar en un contexto de conflictividad política y social en España y con una relación deteriorada entre Milei y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario argentino lo acusó en más de una oportunidad de “traicionar a su propio pueblo”.

La proyección internacional del Gobierno

Antes de su partida, Milei se mostró junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil, quien enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre. En la administración libertaria describen esa estrategia como “pintar de azul” la región, en referencia al color con el que identifican a la derecha.

La misma orientación aparece en el vínculo con Donald Trump, a quien Milei respalda de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Durante un discurso en la Gala Hispana organizada por Derecha Diario en ese país, el Presidente afirmó: “Nos alineamos con Israel y con los Estados Unidos para defender los valores judeocristianos que dieron vida a la civilización occidental. En una alianza histórica con el presidente Trump, decidimos ser un faro de libertad para una región que vivió más de dos décadas bajo el yugo socialista. Y en esta nueva era, conviene recordar qué es lo que está en juego”.