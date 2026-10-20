Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la condena contra la Argentina

La decisión dejó sin efecto en primera instancia la indemnización de US$16.100 millones, aunque los demandantes pidieron que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso.

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012. La magistrada incorporó al expediente el fallo de la Cámara de Apelaciones que había dejado sin efecto la indemnización y avanzó con el cierre de la primera instancia.

La resolución representa un nuevo paso favorable para el Estado argentino en uno de los litigios más importantes de su historia. Sin embargo, la disputa todavía no terminó de manera definitiva porque los demandantes solicitaron que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la decisión de la Cámara.

Qué resolvió Loretta Preska

El documento firmado por Preska, conocido como final judgment —sentencia final—, formalizó en el expediente original la anulación de la condena que la jueza había dictado en septiembre de 2023.

La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo de 2026 había revocado la sentencia contra la Argentina por la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Con esta decisión, quedó formalmente sin efecto la obligación de pagar US$16.100 millones a los demandantes. Los beneficiarios de la condena habían intentado postergar el cierre de la instancia hasta que se definiera si el máximo tribunal estadounidense aceptaba intervenir, pero Preska desestimó ese planteo.

El origen del juicio por YPF

El conflicto judicial se originó en la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012. Los accionistas minoritarios reclamaron una indemnización porque consideraron que el Estado argentino debía haber realizado una oferta pública de adquisición por sus participaciones en la compañía.

En septiembre de 2023, Preska había fallado a favor de los demandantes y establecido la millonaria condena. Esa decisión fue revertida por la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026, lo que permitió a la Argentina evitar, hasta el momento, el pago de la indemnización.

Qué falta para que termine el litigio

Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones y restablecer la condena original. Ahora resta determinar si el máximo tribunal aceptará revisar el expediente.

Si la Corte Suprema rechaza el pedido, quedará firme el fallo favorable a la Argentina. En cambio, si acepta analizar la presentación, podría abrirse una nueva etapa judicial.

Por ahora, la condena de US$16.100 millones permanece anulada y la Justicia de primera instancia de Nueva York formalizó el cumplimiento de la decisión de la Cámara de Apelaciones.