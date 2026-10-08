La AFA cuestionó a River por la despedida de Messi, pero su comunicado presentó inconsistencias

La AFA quedó bajo cuestionamiento por la organización de la despedida de Lionel Messi en el Monumental. La entidad difundió, a través de la productora Marketing Sports, un comunicado que atribuyó parte de las fallas del evento a decisiones y condiciones del estadio de River Plate, aunque la cronología de algunos hechos presenta inconsistencias.

El homenaje al capitán de la selección argentina, realizado tras el partido frente a Benín, había sido presentado como un espectáculo histórico. Sin embargo, el evento recibió críticas por problemas vinculados con la infraestructura, el sonido, la iluminación, el suministro eléctrico y la organización general.

La discusión por la pantalla LED

Uno de los principales argumentos de la productora fue que la pantalla LED del Monumental había sido retirada tres días después de que la AFA anunciara el partido. Según esa explicación, el desmontaje habría modificado las condiciones técnicas del estadio luego de la confirmación del espectáculo.

Sin embargo, River anunció oficialmente el inicio del desmontaje el 8 de julio de 2026, mientras que la AFA comunicó la realización de la despedida de Messi el 15 de septiembre, más de dos meses después. Además, el futbolista había anunciado su retiro internacional el 31 de agosto.

La ausencia de la pantalla ya era pública cuando se confirmó el evento. Desde julio, River disputó siete partidos oficiales en el Monumental sin ese equipamiento: ante Barracas Central, Rosario Central, Argentinos Juniors, Vélez, Independiente Santa Fe, Independiente Rivadavia y Huracán.

Los cuestionamientos por la organización

El comunicado también mencionó la falta de autorización para instalar un escenario central, dificultades con el sonido y la iluminación y un corte de energía durante la actuación de cierre. No obstante, la empresa no precisó cuándo fueron presentados esos requerimientos ni qué alternativas se evaluaron durante la planificación.

Según la versión atribuida a River, el club sugirió la contratación de un grupo electrógeno, una medida que utiliza habitualmente en sus partidos y eventos como local. La productora habría decidido no afrontar ese gasto.

También se señaló que los artistas Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y Grupo Cali utilizaron oficinas de la Gerencia de Infraestructura como camarines. De acuerdo con la misma versión, la productora no habría montado los espacios correspondientes.

Otro punto señalado fue que la primera reunión técnica entre la empresa y River para coordinar el soporte operativo se realizó el día anterior al partido.

Problemas con las entradas

Las dificultades comenzaron antes de la apertura del estadio. Las entradas se vendieron por internet, pero los compradores debían retirarlas presencialmente antes del encuentro. Las localidades se agotaron en menos de dos horas y luego aparecieron publicaciones en plataformas de reventa con sobreprecios de hasta el 800%.

Durante la jornada del partido también se registraron sectores colapsados y denuncias de sobreventa, sin que los organizadores ofrecieran una explicación oficial consignada en el material.

La AFA eligió realizar el partido, contrató a la productora encargada del espectáculo y asumió la comercialización de las entradas. River, en tanto, puso a disposición el estadio. Desde el club sostienen que, a diferencia de los eventos organizados directamente por la institución, en este caso la responsabilidad principal correspondía a la AFA y a la empresa contratada.

La discusión quedó centrada en si las fallas del homenaje podían atribuirse a las condiciones técnicas del Monumental o a decisiones adoptadas durante la planificación y ejecución del espectáculo.

Con información de: infobae.com