La AFA rechazó el reclamo de Vélez: Boca seguirá en la Copa Argentina y deberá pagar una multa

El Tribunal de Disciplina consideró que la inclusión de seis extranjeros en la planilla fue una infracción administrativa, pero mantuvo la clasificación del Xeneize a los cuartos de final.

PorRedacción Villa Mercedes Info

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el pedido de Vélez Sarsfield para descalificar a Boca Juniors de la Copa Argentina. El organismo mantuvo el resultado del encuentro entre ambos equipos y sancionó al club de la Ribera con una multa equivalente al valor de mil entradas.

El reclamo de Vélez se originó porque Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido de octavos de final, cuando el límite permitido era de cinco. El club de Liniers solicitó que se le diera el encuentro por ganado o que se lo clasificara a la siguiente instancia.

El tribunal reconoció la infracción en la confección de la planilla, pero entendió que no hubo una alineación indebida en el campo de juego. Por eso, descartó modificar el resultado y ratificó la clasificación de Boca.

Boca había avanzado a los cuartos de final tras empatar 0 a 0 con Vélez y ganar 4 a 3 por penales. Su próximo rival en la competencia será Racing Club.

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Boca sigue en la Copa Argentina. La AFA rechazó el reclamo de Vélez por la inclusión de seis extranjeros en la planilla: mantuvo la clasificación del Xeneize y le impuso una multa equivalente a mil entradas. Su próximo rival será Racing.

 

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