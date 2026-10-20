La Fiesta Nacional de Calle Angosta se realizará en enero con El Chaqueño y Los Nocheros

La 38ª edición será el 28, 29, 30 y 31 de enero en Villa Mercedes. También actuarán Los Tekis, Sergio Galleguillo y otros artistas nacionales.

La Fiesta Nacional de Calle Angosta ya tiene fecha confirmada: la 38ª edición se realizará el 28, 29, 30 y 31 de enero en Villa Mercedes, San Luis. El Chaqueño Palavecino abrirá la primera noche y la programación incluirá a Los Nocheros, Los Tekis y otros artistas.

El anuncio fue realizado este martes por el intendente Maximiliano Frontera, durante un acto en el que también participó José Picco, director de Calidad y Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.

La grilla de artistas

Además de El Chaqueño Palavecino y Los Nocheros, fueron confirmados Sergio Galleguillo, Los de Salta, Destino San Javier, La Pepa Brizuela, Dale Q’Va, Sele Vera, Los Nombradores del Alba, Los Kijanos, Los Saqueros y Lázaro Caballero.

La organización indicó que la nómina se completará con artistas locales, cuyos contratos todavía se encuentran en proceso de cierre. Según anticipó Frontera, esa programación será presentada en las próximas semanas.

Entradas y cambios en la fecha

Las entradas tendrán un valor de $30.000 por noche, mientras que el abono por las cuatro jornadas costará $80.000. También habrá anticipadas a $20.000. La venta comenzará este miércoles 21 de octubre a través de tuentrada.com.

El intendente explicó que el traslado de la celebración, que anteriormente se realizaba en diciembre, responde a una estrategia para aprovechar el movimiento turístico del verano y la disponibilidad de artistas que ya se encuentran de gira. También señaló que el cambio permite reducir los costos de traslado.

Frontera afirmó que la fiesta contará con apoyo del Gobierno provincial y de empresas privadas. Además, será promocionada en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y se prevé la cobertura de medios nacionales como la TV Pública y Cadena 3.

Como parte de la organización, se alquilarán tribunas tubulares luego de que las localidades de la edición anterior se agotaran antes de la medianoche, según informó el municipio.

La agenda turística de Villa Mercedes

La Fiesta Nacional de Calle Angosta será uno de los principales eventos de la temporada turística 2026-2027 en Villa Mercedes. La agenda comenzará con Calle Angosta Adultos Mayores, el 23 y 24 de octubre.

Luego se realizarán la Fiesta Provincial del Inmigrante, del 6 al 8 de noviembre; la previa de Calle Angosta Rock, el 21 de noviembre; El Cuecazo, el 28 de diciembre; y la Maratón Calle Angosta, el 24 de enero.

Por su parte, Calle Angosta Rock tendrá lugar el 4, 5 y 6 de diciembre, con la participación anunciada de Bersuit, Las Pelotas, Viejas Locas —por Fachy y Abel—, La Mancha de Rolando, Cielo Razzo y YSY A. La tercera noche estará dedicada a los bateros.