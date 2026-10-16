La inflación mayorista fue del 3,2% en septiembre y acumuló 29,2% en doce meses

El índice del INDEC se aceleró por el aumento del petróleo crudo y el gas. En el acumulado de enero a septiembre, el IPIM registró una suba del 22,8%.

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre y acumuló una variación del 29,2% frente al mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El resultado correspondió al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que registró su tercer nivel más alto de 2026, detrás de marzo, cuando alcanzó el 3,4%, y mayo, con el 2,5%.

El petróleo explicó buena parte de la suba

El incremento estuvo impulsado principalmente por los productos nacionales, que aumentaron 3,4%, mientras que los productos importados subieron 0,4%.

Dentro de los productos nacionales, la división “Petróleo crudo y gas” tuvo la mayor incidencia positiva, con 1,43 puntos porcentuales. También influyeron los productos agropecuarios, los productos refinados del petróleo, los alimentos y bebidas, y las sustancias y productos químicos.

El precio del crudo aumentó 15% en septiembre respecto de agosto y registró una suba interanual del 67,7%. Según el informe, la incertidumbre y la tensión geopolítica vinculadas con el conflicto en Medio Oriente impulsaron el precio internacional del petróleo, en medio de preocupaciones por el suministro de energía, el transporte marítimo comercial y los combustibles.

La evolución del índice durante el año

El IPIM había mostrado una tendencia descendente desde abril, cuando había registrado un aumento del 5,2%. Luego, la variación fue del 2,5% en mayo, del 1,1% en junio y del 0,8% en julio. En agosto, el indicador volvió a acelerarse al 2,1%, antes de llegar al 3,2% de septiembre.

En el acumulado de enero a septiembre, el índice mayorista registró una suba del 22,8%.

En comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación mayorista de septiembre quedó 1,3 puntos porcentuales por encima, frente al aumento minorista del 1,9%.

Los otros indicadores mayoristas

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) aumentó 3,4% en septiembre, como consecuencia de las subas del 2,7% en los productos nacionales y del 0,33% en los productos importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento del 3,8%. El resultado se explicó por una suba del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.