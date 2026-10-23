La Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei en la causa por $Libra

El juez Marcelo Martínez de Giorgi descartó los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias, y ordenó archivar el expediente cuando la resolución quede firme.

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa por $Libra, que investigaba una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados con el lanzamiento y la promoción del token.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en consonancia con el criterio de la fiscalía. El fallo también alcanzó a otros nueve imputados.

Qué delitos descartó la Justicia

El tribunal descartó la existencia de los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Sobre la estafa, el juzgado consideró que no hubo un engaño relevante en términos penales. Según la resolución, el token $Libra se desenvolvió en un mercado especulativo y volátil, sin que se hubieran garantizado rentabilidades ni demostrado una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados.

El fallo también sostuvo que la caída de la cotización, por sí sola, no configura el delito de estafa.

La situación de Javier Milei

Respecto del presidente, la Justicia entendió que la difusión del proyecto desde su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos públicos.

Además, señaló que la Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública y que no se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan la función pública con la iniciativa privada.

La acusación contra Karina Milei

En relación con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, las pruebas y los peritajes realizados sobre dispositivos electrónicos por la DATIP no confirmaron la existencia de pagos o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, entre ellos Hayden Davis y Julian Peh.

El tribunal consideró que las referencias incluidas en notas digitales sin firma o en menciones periodísticas no constituían una prueba objetiva de un intercambio ilícito.

Quiénes quedaron sobreseídos

El sobreseimiento definitivo también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El juez afirmó que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de las personas involucradas. También ordenó que, una vez firme la resolución, se comunique la decisión y se archive el expediente.