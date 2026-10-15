La marcha universitaria se desarrolló con normalidad en la ciudad, pero hubo graves incidentes en CABA

La movilización reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la defensa de la educación pública y el rechazo al DNU 70/2023; en la Ciudad de Buenos Aires se registraron detenciones e incidentes.

La marcha universitaria se desarrolló con normalidad en la ciudad, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron graves incidentes durante la concentración frente al Congreso de la Nación.

La movilización local comenzó este jueves 15 de octubre a las 17 y tuvo como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, la defensa de la educación pública y el rechazo al DNU 70/2023.

El reclamo por el financiamiento universitario

Uno de los ejes centrales de la protesta fue exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025 y ratificada luego del rechazo legislativo al veto presidencial.

El 6 de octubre de 2026 el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la norma y ordenó su cumplimiento inmediato.

La concentración en la ciudad

El recorrido comenzó por avenida Mitre hasta la zona de Lavalle e Hipólito Yrigoyen. En ese lugar se instaló un escenario para la lectura de un documento elaborado por la intersindical nacional.

La actividad se desarrolló con normalidad, en contraste con lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se llevó a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria frente a la Plaza del Congreso.

Incidentes y cuestionamientos en CABA

Durante la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, la oposición apuntó contra el Gobierno nacional por los incidentes y las detenciones informadas en el lugar.

El jefe del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó el operativo policial y declaró ante la prensa: “¿Por qué cuando no está la Policía nunca hay problema? ¿No será porque esto está armado por la propia Policía?”.

En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman escribió en su cuenta de la red social X: “Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta”.

La información sobre más de 30 detenidos durante la movilización fue consignada en el material de referencia, que también indicó que el Gobierno emitió un mensaje en el marco de los incidentes.