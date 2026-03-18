La Selección Argentina confirmó el estadio para el amistoso ante Guatemala

La Selección Argentina confirmó el estadio donde disputará el amistoso frente a Guatemala, en el marco de la preparación previa a la próxima Copa América. El encuentro se jugará en territorio estadounidense y forma parte de la puesta a punto del conjunto nacional.

El partido se llevará a cabo en el Commanders Field, ubicado en la ciudad de Landover, Maryland, un escenario con capacidad para más de 60 mil espectadores. Allí, el equipo campeón del mundo buscará ajustar detalles futbolísticos antes del debut en el torneo continental.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará este compromiso como parte de una serie de encuentros amistosos que servirán para consolidar el plantel y definir la lista final de convocados. La expectativa gira en torno a la presencia de figuras como Lionel Messi, quien continúa siendo el emblema del equipo.

Desde la organización destacaron que la elección del estadio responde a la gran convocatoria que genera la Albiceleste en Estados Unidos, donde cuenta con una importante comunidad de hinchas. Además, este tipo de partidos permite fortalecer el vínculo con el público internacional y expandir la marca del seleccionado.

El amistoso ante Guatemala será clave para evaluar rendimientos individuales y colectivos, en una etapa donde el cuerpo técnico busca afinar el funcionamiento del equipo con vistas a la competencia oficial.