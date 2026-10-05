La Selección argentina enfrenta a Benín en la despedida de Lionel Messi

La Selección argentina se enfrentará este martes con Benín en el Estadio Monumental, en un partido amistoso que será presentado como la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional. El encuentro comenzará a las 20 y será transmitido por TyC Sports y Telefe.

El árbitro designado es el chileno Fernando Véjar, mientras que su compatriota José Cabero estará a cargo del VAR.

La despedida de Lionel Messi

La jornada estará marcada por la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección después de 21 años de carrera con la Albiceleste.

Durante su trayectoria con el equipo nacional, el delantero ganó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Además, convirtió 122 goles y dio 66 asistencias en 207 partidos.

El último partido de la fecha FIFA

Argentina ya disputó dos encuentros en la actual fecha FIFA. El miércoles pasado goleó 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado superó 7-0 a Burkina Faso, que presentó un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín también jugó dos partidos durante esta ventana internacional, ambos por la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Igualó 1-1 con Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania.

Las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Director técnico: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. Director técnico: Gernot Rohr.