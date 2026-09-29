La Selección argentina llegó a Córdoba: los jugadores sorprendieron a los hinchas

Los hinchas recibieron al plantel de la Selección argentina en la puerta del hotel de Córdoba, donde la delegación se alojará antes del amistoso de este miércoles frente a Bolivia.

Luego del arribo del micro, los futbolistas y el entrenador Lionel Scaloni se acercaron a las miles de personas que se habían convocado desde temprano. El plantel firmó autógrafos y se tomó fotografías antes de regresar a la concentración.

El primero en dirigirse hacia los fanáticos fue Emiliano “Dibu” Martínez. Luego se acercaron Cristian “Cuti” Romero y Alexis Mac Allister, entre otros jugadores, antes de que se sumara el resto del equipo junto a Scaloni.

El gesto ocurrió en el inicio de una nueva etapa para la Albiceleste, que en esta fecha FIFA disputará tres amistosos. El primero será ante Bolivia, este miércoles 30 de septiembre, a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes.

La última práctica en Ezeiza

La Selección argentina tuvo su último entrenamiento en el predio de Ezeiza antes del partido. Scaloni no confirmó la formación titular, aunque aseguró que tiene prácticamente definido quiénes comenzarán el encuentro.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador anunció que Cuti Romero será el nuevo capitán principal del equipo, seguido por Dibu Martínez y Lautaro Martínez.

Tomás Palacios y Leonel Flores fueron liberados para afrontar compromisos con sus clubes, mientras que Tobías Andrada quedó desafectado de la convocatoria.

La posible formación contra Bolivia

La probable alineación está integrada por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El director técnico será Lionel Scaloni.

El calendario de amistosos

Después del encuentro ante Bolivia, la Selección argentina jugará frente a Burkina Faso el 3 de octubre, a las 21, en el Monumental. El 6 de octubre, a las 20, enfrentará a Benín en el mismo estadio, en un partido que será la despedida de Lionel Messi.

Con información de: elchorrillero.com