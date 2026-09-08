La Selección Argentina prepara amistosos en el país para la despedida de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza en la organización de los próximos amistosos de la Selección Argentina, encuentros que tendrían un condimento especial: formarían parte de la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

A una semana del anuncio del retiro del capitán del seleccionado nacional, la dirigencia trabaja para que la próxima ventana internacional se dispute en Argentina, aunque todavía restan definiciones de la FIFA y la confirmación oficial de rivales, estadios y horarios.

Burkina Faso y Benín, los posibles rivales

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Selección podría enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires y posteriormente medirse con Benín el 6 de octubre.

Los encuentros aún no fueron oficializados por la AFA y tampoco están confirmados los escenarios. Entre las alternativas aparecen el estadio Monumental, en Buenos Aires, y el Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

El entrenador Lionel Scaloni ya comenzó a evaluar la lista de futbolistas para esta nueva convocatoria y la planificación contempla disputar entre dos y tres encuentros durante la ventana internacional.

La AFA espera una definición de FIFA

Uno de los puntos que todavía debe resolverse es la categoría que tendrán estos partidos. La AFA aguarda que la FIFA determine si podrán ser reconocidos oficialmente como amistosos Clase A.

La cuestión resulta especialmente importante por las sanciones impuestas a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026.

Paredes recibió una suspensión de 10 partidos, Molina de siete y Almada de uno. La intención de la dirigencia argentina es que los futbolistas puedan cumplir esas penas en encuentros amistosos Clase A u oficiales.

En caso de que los compromisos previstos para octubre no reciban esa homologación, las sanciones no podrían descontarse durante esos partidos y la AFA debería evaluar modificaciones en la planificación.

Una fecha FIFA marcada por la despedida de Messi

Más allá de las cuestiones reglamentarias, la próxima presentación de la Scaloneta en territorio argentino adquiriría una dimensión especial por la despedida de Lionel Messi.

La posibilidad de disputar los encuentros en el país permitiría que el público argentino vuelva a encontrarse con el capitán en una etapa cargada de simbolismo para la Selección.

Por el momento, Burkina Faso y Benín aparecen como los posibles adversarios, mientras se aguarda la oficialización de la AFA y las definiciones de FIFA para terminar de cerrar el calendario.