La Selección Argentina prepara su reencuentro con los hinchas en septiembre: podría jugar un amistoso en Buenos Aires

Tras el subcampeonato del Mundial 2026, la Selección argentina comienza a planificar su regreso a la actividad y todo indica que septiembre marcará el esperado reencuentro con sus hinchas.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendría por delante una gira de entre tres y cuatro partidos amistosos durante la próxima ventana FIFA. Entre las alternativas que analiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aparece la posibilidad de disputar uno de esos encuentros en Buenos Aires, lo que representaría la primera presentación del seleccionado en el país tras la Copa del Mundo.

Después de la final mundialista, el plantel recibió un emotivo respaldo popular durante su regreso a la Argentina, cuando cientos de fanáticos acompañaron el recorrido desde Ezeiza hasta el predio de la AFA, en una muestra de reconocimiento pese a la derrota en la definición del título.

La próxima fecha FIFA, prevista entre septiembre y octubre, permitirá a las selecciones disputar hasta cuatro encuentros amistosos. En ese contexto, la AFA trabaja en la organización de los compromisos que servirán para iniciar una nueva etapa de preparación con vistas a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

Otro de los focos de atención estará puesto en el futuro de Lionel Scaloni, cuyo contrato con la selección finaliza a fin de año. Si bien el entrenador manifestó que evaluará su continuidad una vez finalizado el Mundial, por el momento continúa al frente del equipo y liderará la planificación de estos amistosos.

La confirmación de rivales, sedes y fechas dependerá de los acuerdos que cierre la AFA en las próximas semanas, aunque la expectativa crece por la posibilidad de que el seleccionado vuelva a presentarse ante el público argentino después de la histórica campaña en el Mundial 2026.