La villamercedina Paola Fernández representará a la Argentina en el Mundial de Skate Cross

Paola Fernández se prepara para uno de los desafíos deportivos más importantes de su trayectoria: fue convocada para representar a la Argentina en el Mundial de Skate Cross – World Skate Games, que se disputará en Asunción, Paraguay.

“Quiero llevar a Villa Mercedes conmigo y dejar a la Argentina en lo más alto”, expresó la deportista al compartir su historia y solicitar el acompañamiento de la comunidad, empresas e instituciones que puedan colaborar para concretar el viaje.

De Villa Mercedes a un Mundial de Skate Cross

La convocatoria representa para Fernández la oportunidad de trasladar al escenario internacional el resultado de años de entrenamiento, esfuerzo, sacrificio y dedicación.

La deportista destacó especialmente sus raíces en Villa Mercedes, San Luis, y aseguró que su participación trasciende el aspecto estrictamente competitivo.

“Para mí no representa solamente una competencia: es la posibilidad de llevar el nombre de Villa Mercedes y de San Luis al mundo, representando a nuestro país en una competencia internacional”, explicó.

El objetivo ahora es poder reunir los recursos necesarios para llegar a Paraguay y participar del certamen en las condiciones que exige una competencia de esta magnitud.

Busca sponsors para afrontar los gastos del Mundial

Para poder concretar su participación, Paola Fernández inició una búsqueda de sponsors y colaboración económica destinada a cubrir los diferentes costos vinculados con el viaje.

Entre los principales gastos se encuentran la inscripción, alojamiento, traslados y preparación deportiva, además de las erogaciones propias de representar al país fuera de la Argentina.

La convocatoria está dirigida a empresas, comercios, instituciones y particulares interesados en acompañar su participación en el Mundial.

Fernández remarcó que cualquier contribución puede resultar importante para alcanzar el objetivo y señaló que quienes no estén en condiciones de colaborar económicamente también pueden ayudar difundiendo su historia.

“Cualquier aporte, grande o pequeño, puede hacer una diferencia. Y si no pueden colaborar económicamente, compartir mi historia también significa muchísimo”, manifestó.

“Representar a Argentina es un honor y un desafío”

En la campaña que puso en marcha para conseguir apoyo, la deportista definió la posibilidad de vestir los colores nacionales como “un honor y un desafío” que la impulsa a dar lo mejor.

El sueño tiene además un fuerte componente local: competir internacionalmente llevando consigo sus orígenes y representar a Villa Mercedes dentro del patinaje argentino.

Quienes deseen colaborar, brindar sponsoreo o solicitar información pueden comunicarse directamente con Paola Fernández al 2657-638524.