Lanús campeón de la Recopa Sudamericana 2026: histórico triunfo 3-2 ante Flamengo en el Maracaná

Lanús logró una consagración histórica al vencer 3-2 a Flamengo en el estadio Maracaná, en Brasil, y quedarse con la Recopa Sudamericana 2026. El equipo argentino selló la serie con un global de 4-2, luego de haber ganado 1-0 en el partido de ida.

En una noche marcada por la lluvia y la tensión, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino mostró carácter y eficacia para imponerse ante el vigente campeón de la Copa Libertadores, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

Un primer tiempo intenso y reacción brasileña

El encuentro comenzó con intensidad y fue Rodrigo Castillo quien abrió el marcador para el equipo argentino en la primera etapa. Sin embargo, el conjunto carioca reaccionó con jerarquía.

Giorgian de Arrascaeta y Jorginho convirtieron de penal para el equipo brasileño, que logró imponerse 2-1 en los 90 minutos reglamentarios. Ese resultado igualó la serie global debido al triunfo granate en la ida, lo que obligó a disputar el tiempo suplementario.

Golpe letal en el alargue y consagración

En los 30 minutos adicionales, la tensión se apoderó del Maracaná. Cuando parecía que el desgaste físico dominaba el juego, José Canale apareció de cabeza para igualar el marcador en el segundo tiempo del alargue.

Y en la última jugada del partido, Dylan Aquino marcó el 3-2 definitivo que desató el festejo argentino en suelo brasileño. Fue un golpe decisivo ante un rival que dominó largos pasajes del encuentro pero no logró sostener la ventaja.

Un nuevo título internacional para Lanús

Con esta consagración, Lanús suma su cuarto título internacional: la Copa Conmebol 1996, la Copa Sudamericana 2013, la Copa Sudamericana 2025 y ahora la Recopa Sudamericana 2026.

En el plano local, el club también registra el Torneo Apertura 2007 y el Campeonato de Primera División 2016, consolidándose como una de las instituciones más competitivas del fútbol argentino en las últimas décadas.

La victoria ante Flamengo en el Maracaná quedará en la historia como una de las gestas más importantes del club del sur bonaerense.