Las Leonas son campeonas del mundo: Argentina venció a Países Bajos en una final para la historia

Las Leonas hicieron historia este sábado al consagrarse campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos, luego de igualar 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios. Cristina Cosentino fue la gran figura de la definición al detener tres ejecuciones.

La selección argentina femenina de hockey volvió a lo más alto del mundo y consiguió su tercer título mundial, después de las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010.

Una final que tuvo de todo

El partido comenzó con mucha paridad. Durante el primer cuarto, ambos equipos se mostraron firmes en defensa, con especial cuidado por la posesión de la bocha y pocas oportunidades claras frente a los arcos.

En el segundo período, Países Bajos comenzó a imponer condiciones y se acercó con mayor peligro al arco argentino. Cuando faltaba apenas un minuto para el descanso, Yibbi Jansen convirtió de córner corto y puso el 1-0 para las neerlandesas.

Las Leonas reaccionaron rápidamente en el tercer cuarto. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara tomó el control del juego y arrinconó a su rival, que tuvo dificultades para superar la mitad de la cancha.

Argentina dispuso de cuatro córners cortos en ese período, pero no logró convertir y llegó al último cuarto todavía en desventaja.

Granatto y Cosentino, protagonistas de la hazaña

El dominio argentino continuó en los últimos 15 minutos. A seis minutos del final, María José Granatto apareció dentro del área y desvió la bocha tras el séptimo córner corto de Las Leonas para marcar el 1-1.

El empate llevó la definición a los penales australianos, donde apareció la figura de la jornada: Cristina Cosentino.

La arquera argentina tuvo una actuación extraordinaria y consiguió detener tres penales australianos de Países Bajos. La definición quedó entonces en manos de Sofía Cairo, quien convirtió el remate que selló el triunfo argentino por 3-1.

Con la consagración, Las Leonas volvieron a levantar la Copa del Mundo y, además, terminaron con la impresionante hegemonía de Países Bajos, que había ganado los tres Mundiales anteriores.

El camino de Las Leonas hasta la final

Argentina había comenzado el torneo con un empate 1-1 frente a Estados Unidos, seguido por triunfos ante Alemania, por 3-2, y Escocia, por 2-0.

En la segunda fase, Las Leonas derrotaron 3-0 a España y luego igualaron 0-0 ante Bélgica.

En semifinales, el seleccionado argentino superó 1-0 a Australia y consiguió el boleto a una final histórica ante Países Bajos.

El título vuelve a colocar a Argentina en la cima del hockey femenino mundial y suma una nueva página dorada a la historia de Las Leonas.