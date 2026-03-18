Leo Balerdi fue convocado nuevamente a la Selección Argentina y se acerca al sueño mundialista

El futbolista villamercedino Leonardo Balerdi volvió a ser convocado por la Selección Argentina y quedó a un paso de cumplir un hecho histórico: convertirse en el primer jugador de San Luis en disputar un Mundial de fútbol.

El zaguero central, actualmente en el Olympique de Marsella, forma parte de la última convocatoria realizada por el entrenador Lionel Scaloni, previa a la presentación de la lista definitiva para la próxima cita mundialista.

La nómina de convocados disputará un amistoso clave frente a Guatemala, el próximo 31 de marzo en La Bombonera, en lo que será la última prueba del seleccionado antes del torneo internacional.

Balerdi, que ya fue considerado en distintas etapas del ciclo de Scaloni, vuelve a meterse en la pelea dentro de una defensa con fuerte competencia. En la lista aparecen nombres consolidados como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, además de Marcos Senesi, quien fue incluido tras la lesión de Juan Foyth.

Entre las novedades de la convocatoria se destacan también Gabriel Rojas, de Racing Club, y Tomás Palacio, defensor de Estudiantes de La Plata, que compite en el mismo puesto que el futbolista puntano.

La presencia de Balerdi en este tramo final del proceso alimenta la expectativa en Villa Mercedes y en toda la provincia, donde crece la ilusión de ver a un representante local en la máxima cita del fútbol mundial.