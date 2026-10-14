León XIV pasó una noche tranquila y evoluciona con normalidad tras la operación de pulmón

El papa León XIV fue sometido a una cirugía de 90 minutos en Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los médicos indicaron que comenzó a caminar y retomó su dieta habitual.

El papa León XIV pasó una “noche tranquila” y presenta una recuperación postoperatoria normal tras la cirugía realizada en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma para extirparle un adenocarcinoma del pulmón derecho.

La información fue comunicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Según el parte médico, el pontífice se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, cuyos resultados se ubicaron dentro de los valores esperados para el tipo de intervención realizada.

Los médicos informaron que León XIV realizó fisioterapia respiratoria, comenzó a caminar por la habitación y retomó su dieta habitual, luego de desayunar y almorzar. La recuperación, señalaron, transcurre “según lo previsto”.

Una cirugía sin complicaciones

La operación se llevó a cabo el día anterior y tuvo una duración aproximada de 90 minutos. Durante el procedimiento, realizado mediante cirugía videoasistida, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, que ya había sido sospechado en los estudios preoperatorios. La intervención fue calificada como exitosa y sin complicaciones.

El Papa permaneció alrededor de tres horas en el quirófano, incluido el período de observación posterior, y luego regresó a su habitación en el décimo piso del Policlínico Gemelli.

Prevén una internación de aproximadamente una semana

Por el momento, la duración anunciada de la internación es de aproximadamente una semana. León XIV está acompañado por las personas que habitualmente lo asisten en el apartamento papal.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que el pontífice se mostró alerta y orientado al despertar, y que pidió la cena al regresar a su habitación. “El Papa está de buen ánimo”, afirmó.