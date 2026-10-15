Leonardo Cositorto fue internado por una necrosis genital y será operado

El fundador de Generación Zoe, condenado por estafa, presenta una infección poco frecuente y potencialmente mortal que requiere atención urgente.

Leonardo Cositorto fue internado y será sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital. El fundador de Generación Zoe cumple una condena por estafa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la infección que afecta a Cositorto es poco frecuente y presenta características similares a la gangrena de Fournier, una enfermedad bacteriana que puede comprometer los genitales y las zonas circundantes.

Qué es la gangrena de Fournier

De acuerdo con un informe de Cleveland Clinic citado por la agencia, se trata de un tipo de fascitis necrotizante que avanza rápidamente y destruye los tejidos blandos. Por ese motivo, requiere atención médica de urgencia.

Cuando las bacterias ingresan en los genitales o en el área genital, pueden infectar la hipodermis —el tejido subcutáneo ubicado en la capa más profunda de la piel— y la fascia muscular. La infección también puede afectar las ramificaciones de la arteria pudenda, que lleva sangre a los órganos sexuales y a la piel del perineo.

Si el proceso continúa, las bacterias pueden propagarse hacia los músculos y la piel de los genitales y el perineo. También pueden extenderse a través de la fascia hacia otras zonas del cuerpo, como los muslos, el abdomen y el tórax.

Cuáles son los síntomas

Entre los primeros signos se encuentran los cambios de coloración en la piel, que puede tornarse roja, morada, marrón, gris azulada o negra. También pueden aparecer sensibilidad al tacto e hinchazón.

Otros síntomas posibles son fiebre, escalofríos, deshidratación, falta de energía, náuseas, vómitos, dolor abdominal de moderado a intenso y un olor fétido o pútrido. En personas con diabetes, además, pueden registrarse niveles elevados de glucosa en sangre.

La gangrena de Fournier es poco frecuente. Según los especialistas citados en el informe, en Estados Unidos afecta a menos de dos de cada 100.000 hombres y es menos común en mujeres y niños.