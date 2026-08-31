Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras 20 años: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina y puso fin a una historia de dos décadas con la camiseta albiceleste. El capitán comunicó la decisión a través de sus redes sociales y reconoció que se trata de una determinación dolorosa, aunque considera que llegó el momento de dar paso a las nuevas generaciones.

Lionel Messi confirmó oficialmente este lunes que deja la Selección Argentina, luego de 20 años representando al país. El anuncio llegó a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales, en la que repasó su trayectoria y agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera internacional.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó el capitán al comienzo de su mensaje.

El futbolista reconoció que no fue una decisión sencilla. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, sostuvo.

Messi también remarcó que siempre dejó todo por la camiseta argentina, incluso durante los años en los que los resultados no acompañaron.

“Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, manifestó.

Messi habló del recambio generacional

Uno de los principales motivos expresados por el capitán fue la necesidad de dar lugar a los nuevos futbolistas que aparecen en la Selección Argentina.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, señaló.

La decisión marca el cierre de una etapa que comenzó hace dos décadas y que tuvo su punto más alto con la conquista de importantes títulos internacionales.

Tras años de frustraciones, Messi consiguió levantar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y posteriormente volvió a celebrar con la camiseta albiceleste.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes”

En su despedida, el capitán también agradeció especialmente a los hinchas que lo acompañaron durante toda su trayectoria con la Selección.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

Además, dedicó palabras a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió su recorrido internacional.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, agregó.

Messi aseguró que se despide con “la tranquilidad y el orgullo” de haber podido vivir junto a sus compañeros situaciones que durante muchos años imaginó.

“Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, expresó.

El mensaje terminó con dos frases cargadas de emoción: “Gracias Dios por hacerme argentino” y “¡Vamos Argentina!”.

Una decisión que había tomado después de la final

Uno de los detalles más importantes de la publicación fue la revelación de que Messi había escrito su despedida el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026.

Sin embargo, decidió esperar para hacerla pública.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó.

De esta manera, Lionel Messi confirmó el final de su ciclo con la Selección Argentina después de dos décadas, en una etapa que incluyó momentos de enorme sufrimiento, pero también los títulos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

Ahora, el capitán pasará a ocupar otro lugar: el de hincha de una Selección que durante 20 años tuvo su camiseta número 10 como símbolo de una generación que terminó haciendo historia.