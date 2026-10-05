Lionel Messi realizó su último entrenamiento con la Selección argentina antes de la despedida

Messi realizó su último entrenamiento junto al plantel de la Selección argentina antes del partido de despedida frente a Benín, previsto para este martes en el Estadio Monumental.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni completó sus últimos movimientos con pelota antes del encuentro ante el equipo africano. Los primeros 15 minutos de la práctica fueron abiertos a la prensa y permitieron observar las últimas sonrisas del capitán junto a sus compañeros.

El delantero rosarino se había sumado el domingo a la totalidad de los convocados. La jornada comenzó en el gimnasio del predio: los futbolistas que habían sumado minutos desde el arranque ante el equipo africano realizaron tareas de recuperación durante 40 minutos.

El resto del plantel complementó esos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

Cómo será el partido de despedida

La Selección argentina enfrentará a Benín este martes desde las 20, en un partido que marcará, según la información difundida, la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional después de más de 20 años.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro designado es el chileno Fernando Véjar, mientras que su compatriota José Cabero estará a cargo del VAR.