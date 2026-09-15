Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina el 6 de octubre en el Monumental

Lionel Messi tendrá su despedida oficial de la Selección Argentina el próximo 6 de octubre, en el estadio Monumental, durante el amistoso frente a Benín. La confirmación fue realizada este martes por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue tomada luego de una conversación entre Tapia y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Mayor. Según explicó el dirigente, ambos acordaron invitar al capitán argentino para que pueda despedirse ante los hinchas en el país.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece”, expresó Claudio Tapia en un mensaje dirigido a los argentinos.

Messi aceptó la invitación

El presidente de la AFA confirmó que Lionel Messi aceptó la invitación para participar del encuentro que se disputará en el estadio de River Plate, en Buenos Aires.

El partido frente a Benín será el último de una serie de amistosos que la Selección Argentina disputará durante la próxima ventana internacional. Antes enfrentará a Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y a Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.

La convocatoria de Messi se produce después de que el futbolista comunicara su decisión de retirarse de la Selección Argentina, poniendo fin a una etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Los campeones del mundo de Qatar 2022, invitados

El homenaje tendrá además un componente especial: todos los campeones del mundo que compartieron plantel con Messi en Qatar 2022 serán invitados junto a sus familias.

La intención de la AFA es que los integrantes de aquel histórico plantel puedan acompañar al capitán durante una jornada especialmente dedicada a su trayectoria con la Selección.

El propio Claudio Tapia definió el encuentro como una oportunidad para que los argentinos puedan presenciar “el último tango del mejor jugador del mundo”.

De esta manera, el 6 de octubre se prepara como una jornada especial para el fútbol argentino, con Lionel Messi nuevamente vestido de celeste y blanco para cerrar oficialmente su ciclo con la Selección ante el público argentino.