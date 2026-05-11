Lionel Scaloni presentó la prelista de Argentina para el Mundial 2026: hay 55 jugadores y crece la expectativa

Lionel Scaloni entregó este lunes la prelista de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026, que comenzará dentro de un mes y tendrá como sede principal a Estados Unidos, junto a México y Canadá.

El entrenador campeón del mundo incluyó a 55 futbolistas que estarán disponibles para conformar la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al país en la próxima Copa del Mundo.

La expectativa crece entre los hinchas y también entre los futbolistas que todavía buscan ganarse un lugar en la nómina final. Tal como ocurrió en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, Scaloni mantiene hermetismo sobre algunos puestos y podría sorprender con nombres inesperados.

Según trascendió en el entorno de la Selección argentina, el cuerpo técnico ya tendría definidos a 22 de los 26 convocados. Los cuatro lugares restantes continúan abiertos y dependerán, en gran parte, del presente futbolístico y del estado físico de varios jugadores.

Uno de los focos de atención está puesto en las lesiones. Algunos futbolistas llegan con molestias físicas y otros podrían recuperarse apenas días antes del debut frente a Argelia, el primer rival argentino en la fase de grupos.

Aunque las federaciones tienen permitido presentar sus listas preliminares antes de la fecha oficial, la nómina definitiva recién será confirmada por la FIFA el próximo 2 de junio.

La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez ( Aston Villa )

( ) Gerónimo Rulli ( Olympique de Marsella )

( ) Juan Musso ( Atlético de Madrid )

( ) Walter Benítez ( Crystal Palace )

( ) Facundo Cambeses ( Racing Club )

( ) Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Agustín Giay ( Palmeiras )

( ) Gonzalo Montiel ( River Plate )

( ) Nahuel Molina ( Atlético de Madrid )

( ) Nicolás Capaldo ( Hamburgo SV )

( ) Kevin Mac Allister ( Union Saint Gilloise )

( ) Lucas Martínez Quarta ( River Plate )

( ) Marcos Senesi ( Bournemouth )

( ) Lisandro Martínez ( Manchester United )

( ) Nicolás Otamendi ( Benfica )

( ) Germán Pezzella ( River Plate )

( ) Leonardo Balerdi ( Olympique de Marsella )

( ) Cristian Romero ( Tottenham Hotspur )

( ) Lautaro Di Lollo ( Boca Juniors )

( ) Zaid Romero ( Getafe )

( ) Facundo Medina ( Olympique de Marsella )

( ) Marcos Acuña ( River Plate )

( ) Nicolás Tagliafico ( Olympique de Lyon )

( ) Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas

Máximo Perrone ( Como )

( ) Leandro Paredes ( Boca Juniors )

( ) Guido Rodríguez ( Valencia )

( ) Aníbal Moreno ( River Plate )

( ) Milton Delgado ( Boca Juniors )

( ) Alan Varela ( Porto )

( ) Ezequiel Fernández ( Bayer Leverkusen )

( ) Rodrigo De Paul ( Inter Miami )

( ) Exequiel Palacios ( Bayer Leverkusen )

( ) Enzo Fernández ( Chelsea )

( ) Alexis Mac Allister ( Liverpool )

( ) Giovani Lo Celso ( Real Betis )

( ) Nicolás Domínguez ( Nottingham Forest )

( ) Emiliano Buendía ( Aston Villa )

( ) Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Delanteros

Lionel Messi ( Inter Miami )

( ) Nicolás Paz ( Como )

( ) Franco Mastantuono ( Real Madrid )

( ) Thiago Almada ( Atlético de Madrid )

( ) Tomás Aranda ( Boca Juniors )

( ) Nicolás González ( Atlético de Madrid )

( ) Alejandro Garnacho ( Chelsea )

( ) Giuliano Simeone ( Atlético de Madrid )

( ) Matías Soulé ( Roma )

( ) Claudio Echeverri ( Girona )

( ) Gianluca Prestianni ( Benfica )

( ) Santiago Castro ( Bologna )

( ) Lautaro Martínez ( Inter de Milán )

( ) José Manuel López ( Palmeiras )

( ) Julián Álvarez ( Atlético de Madrid )

( ) Mateo Pellegrino (Parma)

La ilusión argentina vuelve a ponerse en marcha

Con la base del plantel campeón en Qatar 2022, la renovación generacional ya empezó a notarse en esta prelista. Futbolistas jóvenes como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Milton Delgado y Santiago Castro aparecen entre las apuestas a futuro de Scaloni.

Mientras tanto, nombres históricos como Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes continúan siendo pilares dentro del grupo.

La cuenta regresiva para el Mundial ya comenzó y la lista definitiva promete abrir debates, sorpresas y mucha expectativa entre los fanáticos argentinos.