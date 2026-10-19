Lluvia y tormentas: así estará el tiempo en la ciudad durante los próximos días

El pronóstico anticipa temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones entre el martes y el jueves.

El pronóstico para Villa Mercedes anticipa temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvia y tormentas durante los próximos días.

Luego de un lunes con cielo nublado, el tiempo presentará variaciones en las condiciones meteorológicas, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 24°C.

Cómo estará el tiempo durante la semana

Para este martes se espera una mínima de 9°C y una máxima de 21°C. El cielo estará parcialmente nublado y, hacia la tarde y la noche, podría registrarse lluvia.

El miércoles tendrá un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 10°C y una máxima de 24°C. La jornada se mantendrá parcialmente nublada.

En tanto, el jueves las marcas térmicas se ubicarán entre los 11°C y los 20°C. Continuará la nubosidad y también habrá posibilidad de lluvias y tormentas.

La información corresponde a la actualización del pronóstico publicada el lunes 19 de octubre de 2026 a las 14:04.