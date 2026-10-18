Los hermanos Villegas fueron campeones con Argentina en la posta 4×100 del Sudamericano U23

Lucas y Tomás Villegas integraron el equipo que ganó en Santa Fe con un tiempo de 39,67 segundos, junto a Matías Castro Ceriani y Tomás Mondino.

Los hermanos Villegas volvieron a consagrarse con la selección argentina: Lucas y Tomás integraron el equipo que ganó la posta masculina 4×100 en el Campeonato Sudamericano U23, disputado en Santa Fe.

Junto a Matías Castro Ceriani y Tomás Mondino, completaron la prueba en 39,67 segundos y obtuvieron la medalla de oro. Venezuela terminó segunda, con 40,42, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar, con 40,68.

La definición dejó a la Argentina por delante de otros seis equipos. Chile finalizó cuarto con 41,34 segundos; Paraguay, quinto con 41,38; Ecuador, sexto con 41,68; y Guyana, séptimo con 42,03. Brasil fue descalificado por una entrega del testimonio fuera de la zona reglamentaria.

Un nuevo logro para los hermanos Villegas

El título tuvo un valor especial para el atletismo argentino, ya que la posta masculina 4×100 consiguió en Santa Fe un campeonato que no figuraba entre los obtenidos por el país en las anteriores ediciones del Sudamericano U23.

Para Lucas y Tomás Villegas, el triunfo representó una nueva celebración conjunta, un día después de sus destacadas actuaciones individuales en los 100 metros llanos.

El viernes, Tomás Villegas ganó la prueba con un registro de 10,42 segundos, mientras que Lucas Villegas obtuvo la medalla de plata con 10,44. De ese modo, ambos protagonizaron un 1-2 para la Argentina y Tomás se convirtió en el primer argentino en ganar esa competencia en la historia del certamen.

El Sudamericano U23 concluirá este domingo en Santa Fe. La última jornada incluirá las finales de las postas 4×400: la rama femenina está prevista para las 19 y la masculina, para las 19:15.