Los hermanos Villegas volvieron a hacer historia: medalla de plata para Argentina en el Iberoamericano de Atletismo

Otra vez los nombres de Lucas Villegas y Tomás Villegas volvieron a ubicarse entre los grandes protagonistas del atletismo internacional. Los velocistas de Villa Mercedes integraron el equipo argentino que obtuvo la medalla de plata en el relevo 4×100 metros mixto durante el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, disputado en Lima, Perú.

La posta nacional estuvo conformada por Lucas Villegas, Milagros D’Amico, Tomás Villegas y Guillermina Cossio, quienes completaron una actuación de alto nivel y registraron un tiempo de 41.76 segundos, resultado que les permitió subir al podio continental representando a la Selección Argentina.

El logro adquiere una dimensión especial para Villa Mercedes, ya que los hermanos Villegas continúan consolidándose como referentes de la velocidad argentina. Días atrás, ambos habían sido noticia tras dominar la final nacional de los 100 metros llanos, donde Lucas se consagró campeón argentino y Tomás obtuvo el subcampeonato.

La destacada actuación del relevo argentino también fue resaltada en distintos espacios deportivos del país por tratarse de una de las mejores producciones del equipo nacional en la competencia. Incluso, medios especializados señalaron que la cuarteta consiguió un desempeño histórico para la disciplina.

Desde “Mercedes Pista y Campo”, institución que acompaña el crecimiento deportivo de los atletas villamercedinos, celebraron un nuevo resultado que vuelve a poner a San Luis y a Villa Mercedes en la élite del atletismo sudamericano.

Con apenas centésimas de diferencia entre la gloria nacional y ahora un podio internacional, los hermanos Villegas siguen escribiendo páginas destacadas para el deporte argentino y alimentando el orgullo de toda una ciudad.