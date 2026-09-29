Los Juegos Intercolegiales 2026 alcanzaron un récord de 70.065 estudiantes en San Luis

Los Juegos Intercolegiales Deportivos de nivel Secundario alcanzaron un récord de 70.065 estudiantes inscriptos en la edición 2026 y transitan la etapa final de competencias en toda la provincia de San Luis.

La cifra supera la marca del año anterior y consolida a la propuesta como una de las competencias deportivas y educativas más convocantes de la provincia.

La final de fútbol se disputará en Villa Mercedes

Luego de las finales de handball, vóley y básquet, este miércoles 30 de septiembre se jugará la final provincial de fútbol en el Parque La Pedrera de Villa Mercedes. Será la primera vez que esa instancia se realice en esa localidad.

“Es la primera vez en la historia que la final provincial de fútbol se traslada hacia aquella localidad. Utilizar el Parque La Pedrera es algo icónico que tenemos en la provincia”, destacó a El Chorrillero el jefe del Área de Competencias de la Secretaría de Deportes, Hilario Barbeito.

El funcionario también señaló que se trabaja para recibir a las delegaciones “de la mejor manera” y vivir “una hermosa jornada de fútbol”.

Nuevas disciplinas y participación récord

Entre las novedades de esta edición se incorporaron la natación y el atletismo convencional. La natación tuvo una convocatoria récord y requirió dos instancias clasificatorias interdepartamentales antes de la final provincial.

“Superamos el porcentaje de participación del año anterior y dimos un salto grande en cantidad de chicos. Natación superó ampliamente las expectativas que teníamos y fue récord en inscripciones”, afirmó Barbeito.

Según el funcionario, el crecimiento está relacionado con el sentido de pertenencia que generan los Juegos en las comunidades educativas. “Los chicos quieren representar a sus escuelas en lo que considero la competencia más federal que tiene la provincia”, expresó.

Mayor presencia de escuelas rurales

La expansión de la competencia también alcanzó al interior provincial y a las escuelas rurales. Las medidas implementadas para facilitar la inscripción y la conformación de equipos ampliaron la participación de estudiantes de distintos puntos del territorio.

“Las escuelas rurales explotaron en participación. Era uno de los grandes objetivos que teníamos: que los chicos de la ruralidad estuvieran presentes y tuvieran acceso a esta competencia escolar provincial en igualdad de condiciones”, sostuvo Barbeito.

El funcionario también destacó la diversidad de campeones en las distintas disciplinas. “Si uno desglosa las disciplinas encuentra campeones de todas las localidades. Eso es lo más lindo que tienen estos juegos”, afirmó.

El calendario de las últimas competencias

La programación continuará con boccia para estudiantes con discapacidad, las finales provinciales de atletismo convencional y adaptado, y la definición de natación, prevista para el 15 de octubre.

El cierre oficial está previsto para el 21 de octubre en el Anfiteatro Ave Fénix de Juana Koslay. Allí se reunirán los campeones provinciales de cada disciplina, con reconocimientos, actividades recreativas y propuestas artísticas.

“Todos los campeones provinciales estarán presentes, desbordando el anfiteatro de color y alegría”, anticipó Barbeito.

Las instituciones que ya fueron campeonas

En vóley federado, se consagraron la Escuela Técnica N° 28 “Juan Martín de Pueyrredón” de La Toma, el Centro Educativo N° 9 “Juan Llerena” de Villa Mercedes, el Instituto Nuestra Señora del Carmen de Villa Mercedes, la Escuela Técnica N° 15 “Agustín Mercau” de Villa Mercedes y el Centro Educativo N° 10 “Ramiro Podetti” de Villa Mercedes.

En básquet no federado, los títulos quedaron en manos del Instituto San Vicente de Juana Koslay, la Escuela N° 29 “Remedios de Escalada” de Villa Mercedes, la Escuela Técnica N° 28 “Juan Martín de Pueyrredón” de La Toma y el Centro Educativo N° 17 “Hipólito Irigoyen” de Santa Rosa.

Con información de: elchorrillero.com