Los Juegos Intercolegiales Deportivos cerraron en San Luis con una convocatoria récord

Más de 70.000 estudiantes se inscribieron en la edición 2026, que concluyó con un acto en el Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix y la entrega de tres copas.

Los Juegos Intercolegiales Deportivos 2026 finalizaron en San Luis con un acto que reunió a alrededor de 5.000 estudiantes en el anfiteatro del Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix. La edición alcanzó un récord de 70.065 inscriptos.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Claudio Poggi, junto con integrantes de su gabinete, legisladores e intendentes. El encuentro reunió a estudiantes, docentes, directivos y autoridades de distintas localidades de la provincia.

El calendario comenzó en marzo y se desarrolló en instancias locales, regionales y provinciales. Según los datos oficiales difundidos, la edición superó la marca del año anterior y amplió su alcance con la incorporación de nuevas disciplinas.

Las escuelas ganadoras de las copas

Durante el cierre se entregaron tres reconocimientos principales. La Copa Fair Play fue para la Escuela de Jornada Completa N.º 452 Dr. Valentín Luco, de La Angelina, departamento Pedernera.

La institución fue distinguida por el trabajo comunitario que permitió recuperar y acondicionar la única pista de atletismo de la región sur de la provincia. La tarea involucró a alumnos, directivos, familias y estancieros de la zona, y posibilitó la realización de la etapa departamental correspondiente al departamento Dupuy.

La Copa Participación quedó en manos del Instituto San José, de Quines, departamento Ayacucho, que alcanzó un 96,1% de participación de su alumnado y asistió al 100% de los encuentros.

En tanto, la Copa Challenger, máximo reconocimiento deportivo, fue para el Colegio N.º 27 Doctor Eleodoro Lobos, de Concarán, departamento Chacabuco. El establecimiento acumuló 150 puntos en las distintas etapas, disciplinas y categorías.

Nuevas disciplinas y referentes deportivos

Entre las novedades de esta edición se incorporaron la natación y el atletismo convencional. La natación tuvo una convocatoria récord y requirió dos instancias clasificatorias interdepartamentales antes de la final provincial.

La jornada también contó con la participación de la deportista puntana Melissa González, medallista de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud; Rocío Sánchez Moccia, exjugadora de la Selección argentina de hockey y medallista olímpica en tres oportunidades; y Mateo Fossati, integrante de Los Pumas Seven.

Los referentes compartieron sus experiencias y hablaron sobre la disciplina, la constancia, el compañerismo y la importancia de sostener los objetivos personales.

Música y festejos en el cierre

La actividad comenzó a las 9:30 con sorteos, competencias por váuchers y la música de DJ Tweenty. Luego de las premiaciones, la banda de cuarteto Desakta2 se presentó desde las 13:15 y ofreció un show de más de 45 minutos.

También participó Joaco Martín, quien hizo bailar a los estudiantes reunidos en el Ave Fénix. De esta manera, los Juegos concluyeron con música y festejos, después de una edición marcada por la convocatoria récord y la participación de escuelas de toda la provincia.