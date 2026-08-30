Los Leones vencieron a Países Bajos y conquistaron la medalla de bronce en el Mundial de hockey

Los Leones cerraron una destacada actuación en la Copa del Mundo de hockey masculino 2026 al derrotar por 2 a 1 a Países Bajos y quedarse con la medalla de bronce, igualando así la mejor actuación de su historia en un Mundial.

El equipo dirigido por Lucas Rey superó al seleccionado neerlandés, vigente campeón olímpico y uno de los anfitriones del certamen, en el partido por el tercer puesto disputado este domingo en Wavre, Bélgica. Con este resultado, Argentina volvió a subir a un podio mundialista por segunda vez, luego del histórico tercer puesto conseguido en La Haya 2014.

Los goles argentinos fueron convertidos por Tomás Domene y Matías Rey, dos piezas fundamentales del equipo nacional a lo largo de toda la competencia. El triunfo permitió además tomarse revancha de la derrota sufrida ante los neerlandeses durante la fase inicial del torneo.

Un Mundial que vuelve a poner a Argentina entre los mejores

La campaña de Los Leones confirmó el crecimiento sostenido del hockey masculino argentino en la escena internacional. El conjunto albiceleste avanzó a las semifinales tras una sólida fase de grupos y una destacada segunda ronda.

En el camino hacia el podio, Argentina venció a Japón, Nueva Zelanda, Inglaterra e India, antes de caer ajustadamente ante Alemania, vigente campeón mundial, en semifinales.

La derrota por 2-1 frente a los alemanes obligó al equipo a disputar el encuentro por el tercer puesto, donde mostró personalidad y jerarquía para superar a una de las máximas potencias del hockey internacional.

Un logro histórico para el hockey argentino

La medalla de bronce obtenida por Los Leones adquiere un valor especial al tratarse apenas del segundo podio mundialista de la historia del seleccionado masculino.

El antecedente más importante había sido el tercer puesto conseguido en La Haya 2014, resultado que precedió a la histórica conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

El nuevo podio mundial confirma a Argentina como una de las selecciones más competitivas del hockey internacional y consolida el trabajo encabezado por Lucas Rey, que logró devolver al equipo a los primeros planos después de doce años sin alcanzar una semifinal mundialista.

Además, el logro de Los Leones completa un fin de semana histórico para el hockey argentino, luego de que Las Leonas se consagraran campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos en la final femenina.