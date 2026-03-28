Lucas Villegas brilló en el Cenard y logró su mejor marca personal en los 100 metros

Una destacada actuación del atleta de Villa Mercedes vuelve a poner en lo más alto al deporte local. Lucas Adrián Villegas se quedó con la prueba de los 100 metros llanos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), marcando un tiempo de 10.32 segundos, con viento reglamentario de +1.0 m/s, lo que representa su mejor marca personal (PB).

El registro obtenido no solo le permitió quedarse con el primer puesto, sino también confirmar su evolución dentro del atletismo argentino, posicionándose como una de las figuras emergentes en la velocidad.

La competencia formó parte de un evento nacional donde participaron destacados atletas de diferentes puntos del país. En ese contexto, el rendimiento de Villegas se destacó por su solidez técnica y velocidad, en una disciplina que exige precisión y explosividad.

Además, este nuevo tiempo representa un avance significativo en su carrera deportiva, ya que mejora sus registros anteriores y lo acerca a marcas competitivas a nivel nacional e internacional.

El logro adquiere mayor relevancia considerando el escenario del Cenard, principal centro de entrenamiento de alto rendimiento del país, donde suelen medirse los mejores exponentes del atletismo argentino.

Con esta actuación, Lucas Villegas no solo suma un triunfo importante, sino que también refuerza las expectativas de cara a futuras competencias, consolidándose como uno de los atletas a seguir en las pruebas de velocidad.