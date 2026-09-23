Lucas y Tomás Villegas fueron cuarto y quinto en los 100 metros de los Juegos Suramericanos 2026

Lucas y Tomás Villegas, oriundos de Villa Mercedes, San Luis, se ubicaron entre los cinco mejores de la final masculina de 100 metros llanos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Lucas Villegas terminó cuarto, con un tiempo de 10,39 segundos. Su hermano Tomás Villegas llegó quinto, con 10,49 segundos.

El venezolano Ronal Longa ganó la medalla de oro. Sus compatriotas Bryant Alamo y Alexis Nieves completaron el podio con la plata y el bronce, respectivamente.

Tras la final, los hermanos valoraron la oportunidad de representar a San Luis en una competencia internacional y de dar visibilidad al atletismo de su provincia. “Ojalá se vea en todos lados. Mostrar el atletismo de un pueblo a toda Sudamérica”, expresaron.

También señalaron que esperan seguir compitiendo al máximo nivel. “Seguimos con ganas de más, esto no queda acá. Tenemos un camino bastante largo por delante”, afirmaron.

El objetivo de seguir mejorando

Más allá de las marcas obtenidas, Lucas y Tomás Villegas destacaron la importancia de terminar la carrera en buenas condiciones. “Los tiempos para nosotros son algo secundario; terminar sanos y salvos es lo más importante. Participar de esta final es la muestra más clara”, explicaron.