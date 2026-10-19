Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentaron por corrupción y crimen organizado en Brasil

El presidente brasileño y su rival en el balotaje protagonizaron un tenso debate televisivo a una semana de la segunda vuelta electoral.

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron un duro debate televisivo en São Paulo, marcado por acusaciones cruzadas de corrupción, presuntos vínculos con el crimen organizado y cuestionamientos a sus respectivos entornos familiares. El encuentro se realizó a una semana del balotaje presidencial del 25 de octubre.

El debate, transmitido por la cadena Band, fue el primero entre ambos candidatos. El mandatario brasileño busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, quien procura sucederlo y mantener la influencia política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Acusaciones cruzadas por corrupción y vínculos familiares

Durante el intercambio, Lula acusó a su adversario de mantener vínculos con sectores relacionados con las milicias brasileñas y afirmó que quería mantenerse alejado de los “milicianos”.

Flávio Bolsonaro respondió con cuestionamientos al historial judicial del Partido de los Trabajadores (PT). Como parte de su estrategia, exhibió la expresión “corruPTo”, con las letras de la fuerza política destacadas, para asociar al oficialismo con casos de corrupción.

El senador también apuntó contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, y mencionó sus presuntos vínculos con personas investigadas por la Justicia, entre ellas Roberta Luchsinger, señalada por sus relaciones con el entorno familiar del mandatario.

Lula rechazó los cuestionamientos, sostuvo que la situación de Luchsinger corresponde a una investigación de la Policía Federal y defendió que su hijo preste declaración ante las autoridades.

La disputa por el financiamiento de una película

Otro de los momentos de mayor tensión estuvo relacionado con el empresario Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, y las controversias por el financiamiento de una producción cinematográfica sobre Jair Bolsonaro.

Lula reclamó explicaciones sobre una presunta solicitud de 134 millones de reales para financiar la película Dark Horse, centrada en la figura del expresidente. Flávio Bolsonaro defendió el proyecto, pero el intercambio derivó en nuevas acusaciones sobre los vínculos de ambos espacios políticos con empresarios investigados.

El presidente también cuestionó al diputado Eduardo Bolsonaro, hermano de su adversario, a quien acusó de conspirar contra Brasil desde Estados Unidos. En respuesta, Lula afirmó que Flávio “miente más que su padre”, en referencia a Jair Bolsonaro.

Seguridad y organizaciones criminales

La seguridad pública fue otro de los ejes centrales del debate. Flávio Bolsonaro prometió que, si llega a la Presidencia, impulsará la clasificación del Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y las milicias como organizaciones narcoterroristas.

El candidato del Partido Liberal aseguró que buscará recuperar los territorios urbanos y los establecimientos penitenciarios controlados por organizaciones delictivas, además de endurecer la respuesta estatal frente al crimen organizado.

Lula defendió una mayor participación del Gobierno federal en las políticas de seguridad y cuestionó la resistencia opositora a una propuesta de reforma constitucional destinada a ampliar las competencias nacionales en esa materia.

El mandatario sostuvo que los estados brasileños habían fracasado en el combate contra la inseguridad y reivindicó su iniciativa para fortalecer la coordinación federal.

Una elección marcada por la polarización

El debate se desarrolló después de una primera vuelta polarizada, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% conseguido por Lula.

Ambos candidatos habían evitado enfrentarse durante la primera etapa electoral, por lo que el encuentro representó su primer intercambio directo ante las cámaras. La campaña ingresó así en su última semana, con otro debate previsto para el viernes 23 de octubre, organizado por TV Globo, antes de la votación definitiva del domingo 25.