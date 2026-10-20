Malvinas: un informe mostró placas de familiares argentinos tiradas fuera del Cementerio de Darwin

El material de la televisión chilena exhibió objetos conmemorativos que, según el informe, fueron descartados por ser considerados una provocación para los isleños.

Un informe de la televisión chilena mostró placas y otros recuerdos de familiares de soldados argentinos tirados fuera del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Según el material, los objetos fueron descartados porque eran considerados una “provocación para los kelpers”.

Las imágenes fueron difundidas por Teletrece en un informe sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago. En ese contexto, el periodista Samuel Rojas recorrió el cementerio, donde yacen los restos de 249 soldados argentinos que murieron durante la guerra de 1982.

Entre los objetos exhibidos apareció una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia. La inscripción decía: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”. La pieza estaba fuera del predio, junto a listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas.

La explicación difundida en el informe

Durante el informe, el periodista sostuvo: “Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá. Por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.

Darwin es un destino habitual para familiares y veteranos que, desde hace aproximadamente 20 años, viajan para visitar a los caídos y los escenarios de la guerra.

Tensión por el ingreso de argentinos

La difusión de las imágenes se produjo en un contexto de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. El informe también incluyó entrevistas a isleños que reclamaron al presidente Javier Milei que “los deje tranquilos”.

Además, algunos residentes plantearon imponer nuevas restricciones al ingreso de argentinos, luego de denunciar episodios en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.

Según publicó el diario británico Daily Express, esos incidentes se habrían multiplicado durante las últimas semanas. Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, afirmó que las autoridades analizan posibles medidas, aunque señaló que existen limitaciones legales.

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, dijo Goss. Y agregó: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que venga la gente”.