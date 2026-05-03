Maratón Internacional de Mendoza 2026: más de 11.000 corredores coparon el Parque General San Martín

Cobertura Pablo Quintana | Daniel Arce News

La Maratón Internacional de Mendoza 2026 se desarrolló este domingo con una multitudinaria participación en las inmediaciones del Parque General San Martín, donde más de 11.000 corredores y corredoras formaron parte de una de las pruebas de running más convocantes del país.

El evento ofreció circuitos de 42K, 21K, 10K y 4K, permitiendo la participación tanto de atletas profesionales como de aficionados. La competencia volvió a posicionar a la provincia como un escenario clave dentro del calendario deportivo nacional e internacional.

En esta edición, se destacó la presencia de corredores de Villa Mercedes y de distintos puntos de la provincia de San Luis, quienes dijeron presente en las diferentes distancias, consolidando la participación puntana dentro del evento.

La jornada contó con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien participó del acto de premiación y destacó el crecimiento sostenido de la maratón. En la distancia principal de 42 kilómetros, el ganador fue Carlos “Carlitos” Becerra, un corredor local.

“Es la ciudad donde ha concluido la Maratón de Mendoza con más de 11.000 corredores. Acabamos de culminar la premiación, ha ganado en los 42K un amigo de la ciudad, Carlitos Becerra. Muy contento también como intendente, pero sobre todo feliz de la convocatoria de esta carrera que crece año a año”, expresó Ulpiano Suarez.

El jefe comunal también remarcó la participación de corredores provenientes de distintas provincias y países, subrayando el impacto positivo del evento en el turismo deportivo.

“Además de mendocinos, hubo gente de todo el país y muchos corredores extranjeros. Esto es bueno para Mendoza, es bueno para el turismo deportivo. Una gran jornada, con un día otoñal hermoso”, agregó.

En ese contexto, hizo una mención especial a la delegación puntana:

“El running nos une. Para nosotros ha sido un gusto enorme recibir a corredoras y corredores de San Luis. De hecho, hubo presencia puntana en el podio de una de las principales distancias. Les mando un afectuoso saludo desde la ciudad de Mendoza”, concluyó.

La Maratón Internacional de Mendoza se consolida así como un evento que trasciende lo deportivo, promoviendo hábitos saludables y generando un fuerte impacto económico y turístico en la región.