Marcelo Gallardo anunció que deja River y confirmó que el jueves dirigirá su último partido

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, anunció este lunes que dejará su cargo y que el próximo jueves será su último partido al frente del equipo. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en video dirigido a los hinchas del club de Núñez, donde el técnico agradeció el respaldo recibido y reconoció la carga emocional que implica su salida.

En el inicio del mensaje, el DT fue claro: “Intentaré ser breve para que no inunde la emoción y el dolor, que significa anunciar que el jueves será mi último partido”. La declaración marca el cierre de un nuevo ciclo en la institución, en un contexto deportivo que no alcanzó los objetivos proyectados para la temporada.

Un mensaje cargado de agradecimiento

Durante la grabación, Gallardo dedicó palabras especiales al club y a su gente. “Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este”, expresó.

El entrenador también hizo referencia a los resultados recientes, al admitir que “claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas”. En ese sentido, reconoció que siente “emoción y dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

Además, extendió su gratitud a quienes confiaron en su conducción y en su cuerpo técnico para representar a la institución: “Agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva”.

El cierre de una etapa histórica

La salida de Marcelo Gallardo vuelve a sacudir la estructura deportiva de River Plate, un club que bajo su conducción se consolidó como referencia institucional y competitiva en el fútbol sudamericano. En su despedida, el entrenador destacó el crecimiento de la entidad en los últimos años y la definió como “una institución modelo en toda la región”.

“Espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River como institución en el mundo”, sostuvo.

El anuncio genera impacto no sólo en el ámbito local, sino también en el escenario continental, donde el nombre de Gallardo quedó asociado a una etapa de fuerte protagonismo internacional para el club.

El próximo jueves, el estadio Monumental será escenario de una despedida que promete estar cargada de emoción y simbolismo para los hinchas millonarios.