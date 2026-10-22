María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026: todos los ganadores

La periodista también recibió el premio a la Labor periodística femenina por su trabajo en De acá en más, de Urbana Play. La ceremonia distinguió la producción radial de 2025 en 32 categorías.

Los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 fueron anunciados durante una ceremonia realizada en el Goldencenter de Parque Norte. María O’Donnell recibió el Martín Fierro de Oro y también fue reconocida por su labor periodística femenina.

La gala comenzó a las 21.31 del miércoles y distinguió la producción radial de 2025, tanto en AM como en FM. La entrega fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), con producción de Red Cube y conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

En total, se entregaron estatuillas en 32 categorías, además de reconocimientos a la trayectoria, homenajes y los premios de oro. La transmisión fue realizada en vivo por Infobae.

María O’Donnell recibió el Martín Fierro de Oro

El máximo reconocimiento de la noche fue para O’Donnell, quien recibió la estatuilla de manos de Marcelo Palacios, ganador del premio el año anterior. La periodista expresó su sorpresa y pidió que sus compañeros la acompañaran en el escenario.

“Ay, ay, qué emoción tan inesperada. No saben lo que se los agradezco. Mis compañeros, que no quieren subir conmigo, ¿pueden subir conmigo?”, dijo al recibir el galardón.

O’Donnell también ganó el premio a la Labor periodística femenina por su trabajo en De acá en más, de Urbana Play. En esa categoría compitió con Nuria Am, de Radio del Plata, y Rosario Ayerdi, de Radio 10.

Durante su discurso, la periodista recordó sus primeros trabajos en radio, su paso por distintas redacciones y la influencia de Magdalena Ruiz Guiñazú. También agradeció a sus equipos y se refirió a la situación laboral del sector y al papel de las mujeres en los programas de primera mañana.

“Un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia, sino a una conversación”, definió sobre el enfoque de su trabajo.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

Labor en conducción masculina: Paulo Vilouta, por Vilouta 910, Radio La Red.

Paulo Vilouta, por Vilouta 910, Radio La Red. Labor en conducción femenina: María Isabel Sánchez, por Encendidos en la tarde, Radio Mitre.

María Isabel Sánchez, por Encendidos en la tarde, Radio Mitre. Programa de interés general en FM: Coworking, Nacho Otero, Radio Delta.

Coworking, Nacho Otero, Radio Delta. Labor periodística masculina: Eduardo Feinmann, por Alguien tiene que decirlo, Radio Mitre.

Eduardo Feinmann, por Alguien tiene que decirlo, Radio Mitre. Programa periodístico vespertino diario en AM: Pan y circo, Jonatan Viale, Radio Rivadavia.

Pan y circo, Jonatan Viale, Radio Rivadavia. Columnista policial/judicial: Hugo Alconada Mon, por De acá en más, Urbana Play.

Hugo Alconada Mon, por De acá en más, Urbana Play. Labor periodística deportiva: Federico Bulos, por Fútbol Continental, Radio Continental.

Federico Bulos, por Fútbol Continental, Radio Continental. Labor periodística femenina: María O’Donnell, por De acá en más, Urbana Play.

María O’Donnell, por De acá en más, Urbana Play. Labor en musicalización: Delta Music Team, FM Delta.

Delta Music Team, FM Delta. Servicio informativo: El Rotativo del Aire, Radio Rivadavia.

El Rotativo del Aire, Radio Rivadavia. Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte, Nancy Pazos, Radio 10.

El amor es más fuerte, Nancy Pazos, Radio 10. Programa semanal en FM: Contragolpe, Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera, Radio Con Vos.

Contragolpe, Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera, Radio Con Vos. Programa nocturno: Acá hay buen fútbol, Fernando Mancini, Radio La Red.

Acá hay buen fútbol, Fernando Mancini, Radio La Red. Programa cultural/educativo: Después de todo, Gustavo Campana, AM 750.

Después de todo, Gustavo Campana, AM 750. Labor locución masculina: Sebastián Bresler, Radio Mitre.

Sebastián Bresler, Radio Mitre. Columnista político: Noelia Barral Grigera, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos.

Noelia Barral Grigera, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio Con Vos. Columnista económico: Willy Kohan, Radio Rivadavia.

Willy Kohan, Radio Rivadavia. Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo, Gabriel Anello, Radio Mitre.

Súper Mitre Deportivo, Gabriel Anello, Radio Mitre. Programa musical en FM: Aspen Club, Aspen 102.3.

Aspen Club, Aspen 102.3. Programa periodístico matutino diario en AM: RPM (Rolando por la mañana), Rolando Graña, Radio Splendid.

RPM (Rolando por la mañana), Rolando Graña, Radio Splendid. Programa semanal en AM: Marca de Radio, Eduardo Aliverti, Radio La Red.

Marca de Radio, Eduardo Aliverti, Radio La Red. Labor locución femenina: Gigi Ribaloff, Mucha Radio.

Gigi Ribaloff, Mucha Radio. Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos.

¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos. Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media, Sebastián Wainraich, Urbana Play.

Vuelta y media, Sebastián Wainraich, Urbana Play. Movilero: Mercedes Ninci, por Mitre Informa Primero, Radio Mitre.

Mercedes Ninci, por Mitre Informa Primero, Radio Mitre. Programa musical en AM: La trama celeste, Alfredo Rosso, AM 750.

La trama celeste, Alfredo Rosso, AM 750. Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, por No está todo dicho y El club del Moro, La 100.

Marcela Tauro, por No está todo dicho y El club del Moro, La 100. Labor en operación: Gabriel Marsili, Los 40.

Gabriel Marsili, Los 40. Labor humorística: Pachu Peña, por Re tarde, Pop Radio.

Pachu Peña, por Re tarde, Pop Radio. Relator deportivo: Gabriel Anello, Radio Mitre.

Gabriel Anello, Radio Mitre. Labor en producción: Lucas Colautti, por Mañana Sylvestre, Radio 10.

La defensa de la radio durante la ceremonia

En la apertura, el presidente de APTRA, Luis Ventura, defendió la decisión de separar los premios de radio de los de televisión.

“Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio”, sostuvo. Luego cerró su intervención con una defensa del medio: “¿Quién dijo que la radio estaba muerta? […] ¡Aguante la radio!”.