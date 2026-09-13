Mariano Werner ganó en San Luis y quedó al frente de la Copa de Oro del Turismo Carretera

Mariano Werner tuvo un domingo perfecto en San Luis. El entrerriano ganó la Final del Turismo Carretera disputada en el Autódromo Provincial Rosendo Hernández y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro 2026, tras completarse la primera de las cinco fechas que definirán al campeón.

Al mando del Ford Mustang, Werner largó desde la primera posición y consiguió sostener el liderazgo durante las 25 vueltas de una competencia en la que Julián Santero, con BMW M4, se mantuvo como su principal perseguidor.

El tercer lugar quedó en manos de Luis José “Josito” Di Palma, con Toyota Camry, quien consiguió además su primer podio de la temporada.

Werner consiguió su primera victoria en San Luis

El triunfo tuvo un significado especial para el piloto de Paraná: fue su primera victoria en el circuito puntano y representó además su 30° éxito en una Final del Turismo Carretera.

Werner había comenzado el domingo mostrando un fuerte rendimiento al quedarse con la serie más rápida, resultado que le permitió largar la Final desde la pole position.

La victoria también significó su segundo triunfo de la temporada 2026, luego del conseguido anteriormente en Termas de Río Hondo.

El resultado adquiere todavía mayor importancia por tratarse del comienzo de la Copa de Oro, instancia decisiva del campeonato del TC. Con los puntos obtenidos en San Luis, Werner pasó a ocupar el primer lugar de la clasificación del “play-off”.

Santero presionó, pero Werner sostuvo el liderazgo

Julián Santero fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El mendocino había ganado previamente su serie y durante la Final se mantuvo detrás del Ford de Werner, aunque no consiguió concretar una maniobra que le permitiera quedarse con el liderazgo.

Por su parte, “Josito” Di Palma completó una destacada actuación. El piloto había ganado la primera serie de la mañana y posteriormente logró subir al tercer escalón del podio.

La definición dejó así a Werner, Santero y Di Palma en los tres primeros lugares de una competencia clave para las aspiraciones al título.

Un domingo de TC después de la histórica nevada

La actividad automovilística estuvo atravesada por las particulares condiciones meteorológicas que vivió San Luis durante el fin de semana.

La intensa nevada registrada el sábado obligó a reducir parte de la actividad prevista en el Rosendo Hernández. El domingo, en cambio, la aparición del sol y la mejora de las condiciones permitieron desarrollar las competencias sobre el trazado puntano de 4.500 metros.

Miles de fanáticos acompañaron de esta manera una jornada que marcó el comienzo de la etapa decisiva de la temporada del Turismo Carretera.

En la competencia del TC Pista, disputada previamente, el triunfo correspondió a Benjamín Anton, mientras que Bautista Damiani y Thomas Pozner completaron el podio.

La Copa de Oro continuará en San Nicolás

Después de su paso por San Luis, el Turismo Carretera continuará con la segunda fecha de la Copa de Oro los días 3 y 4 de octubre en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

La categoría llegará a esa cita con Mariano Werner fortalecido por su victoria en el Rosendo Hernández y ubicado en lo más alto de la lucha por el campeonato.