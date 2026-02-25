Mario Quiroga fue designado entrenador de la Selección Argentina de Atletismo y nos representrá en el Sudamericano

Villa Mercedes vuelve a decir presente en la elite del deporte argentino. El profesor y licenciado Mario Quiroga fue designado como nuevo entrenador de la Selección Argentina de Mayores de Atletismo, y formará parte del cuerpo técnico que viajará al Campeonato Sudamericano de Pista Cubierta, a disputarse en Cochabamba, Bolivia, del 28 de febrero al 1 de marzo.

La designación representa un nuevo reconocimiento a más de tres décadas de trabajo sostenido en la formación deportiva local y nacional.

Con más de 35 años dedicados al atletismo, Quiroga afrontará su segunda experiencia al frente del combinado nacional, luego de haber integrado el cuerpo técnico en el Campeonato Sudamericano de Mar del Plata 2025, realizado entre el 25 y el 27 de abril.

Actualmente es entrenador de Mercedes Pista y Campo y del Club Jorge Newbery, instituciones desde donde ha impulsado el desarrollo de atletas de alto rendimiento. La delegación argentina estará compuesta por 14 atletas, entre ellos Tomás, considerado hoy el más veloz del país, y Lucas Villegas, ambos formados en el ámbito mercedino.

El cuerpo técnico estará integrado por tres especialistas: un representante de Capital Federal, otro de Salta y el propio Quiroga en representación de San Luis.

Un desafío técnico de alta exigencia

La competencia se desarrollará en un estadio cubierto con pista de 60 metros, una modalidad que exige máxima explosividad y precisión técnica. En ese sentido, el entrenador explicó que en estas distancias “no se puede dar el lujo ni de pestañear”, remarcando el nivel de concentración que requieren las pruebas de velocidad pura.

Respecto al factor de la altura en Bolivia, aclaró que, tratándose de carreras cortas, el impacto es mínimo para los velocistas.

El equipo llega con 14 semanas de entrenamiento acumuladas, bajo una premisa clara de trabajo constante. Quiroga sostiene que el crecimiento deportivo no tiene fórmulas mágicas: “No hay nada por inventar, sino trabajar, trabajar y trabajar”.

Más que medallas: formación integral

Más allá de los resultados, el entrenador subraya el rol formativo del deporte. Para él, el gran objetivo es “formar personas de bien a través del atletismo”, priorizando valores como la disciplina, el compromiso y la responsabilidad.

Participar en competencias internacionales implica cumplir con pilares fundamentales como la nutrición, el descanso y el cuidado integral de la salud. Según Quiroga, no se trata de imposiciones sino de una elección de vida que los atletas asumen con convicción.

Finalmente, invitó a la comunidad de Villa Mercedes a sumarse al proyecto deportivo local, recordando que el atletismo es una disciplina abierta a todas las edades y niveles.