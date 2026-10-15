Martín Fierro de la Música: Abel Pintos ganó el Oro en la primera edición

El cantante recibió la máxima distinción durante una ceremonia realizada en Buenos Aires, que tuvo casi treinta categorías y premios especiales.

Abel Pintos recibió el Martín Fierro de Oro en la primera edición de los premios dedicados a la música, realizada en Buenos Aires. La ceremonia se extendió durante más de tres horas y media y reunió casi treinta categorías, además de reconocimientos especiales.

La gala se llevó a cabo este miércoles en una sala de tango porteña y culminó entrada la medianoche del jueves. El evento debutó dentro de la organización de Aptra y fue transmitido por El Nueve, tanto por televisión como mediante su canal de YouTube.

Los principales ganadores

Abel Pintos también fue distinguido como Mejor Artista Masculino, mientras que María Becerra obtuvo los premios a Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Show en Vivo por Quimera Show 360° en River.

Entre los demás ganadores se destacaron Luck Ra y Miranda!, reconocidos por la canción “Tu Misterioso alguien”; L-Gante, como Mejor Artista Urbano; Turf, como Mejor Banda; Lali Espósito, como Mejor Artista Pop; y Charly García, elegido como Mejor Artista de Rock Alternativo y Leyenda de Leyendas.

También fueron premiados Uriel Lozano en música tropical masculina, Big One como productor musical, Emanero por concepto visual, Jorge Vázquez en tango, Ulises Bueno en cuarteto y Ráfaga como Mejor Grupo o Banda de Música Tropical.

Reconocimientos especiales y premios a la trayectoria

Pimpinela recibió el Martín Fierro de Platino. Además, hubo premios a la trayectoria para Juanse, en rock; Carlos “La Mona” Jiménez, en tropical y cuarteto; Chaqueño Palavecino, en folklore; Palito Ortega, en música popular; y Patricia Sosa, en melódico pop.

Alejandro Lerner obtuvo una mención especial, mientras que Wanda Nara recibió una mención por canción viral por “Bad Bitch”.

La ceremonia estuvo conducida por Edith Hermida y Hernán Drago. Antes del comienzo, la alfombra roja se extendió durante más de dos horas y ocupó también la vereda de la calle Cerrito, frente a Tango Porteño y a pocos metros del Obelisco. En ese espacio actuaron, entre otros, Uriel Lozano, Lázaro Caballero, Ráfaga y Bandana.

Durante la entrega, Abel Pintos agradeció al recibir el máximo premio: “Dios es música, así que gracias a Dios y a la música”. La Mona Jiménez, por su parte, afirmó que el reconocimiento le daba “vida para seguir haciendo canciones”.