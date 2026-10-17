Más de 2.500 mujeres participan de un encuentro multitudinario en Villa Mercedes

Docentes, enfermeras, médicas, policías, empresarias, deportistas y trabajadoras de distintos ámbitos se reúnen para compartir experiencias y proyectar propuestas para la ciudad y el departamento.

Más de 2.500 mujeres de distintos ámbitos y profesiones participan de un encuentro multitudinario en Villa Mercedes, en una jornada de intercambio y construcción colectiva.

La convocatoria reúne a docentes, enfermeras, médicas, policías, empresarias, comerciantes, deportistas, artistas, estudiantes y trabajadoras sociales, entre otras participantes.

El encuentro pone en valor el protagonismo de las mujeres, fortalece vínculos y ofrece un espacio para compartir experiencias e impulsar propuestas.

La jornada también apunta a proyectar iniciativas conjuntas para el futuro de Villa Mercedes y el departamento, a partir de la participación de mujeres de diferentes sectores de la comunidad.