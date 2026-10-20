Más de 3.000 estudiantes participarán de los Intercolegiales Culturales en Villa Mercedes

La instancia provincial se desarrollará del 21 al 23 de octubre en el Complejo Molino Fénix, con producciones de escuelas de las seis regiones educativas de San Luis.

Más de 3.000 estudiantes de nivel Primario y Secundario participarán desde este miércoles de la instancia provincial de los Intercolegiales Culturales en Villa Mercedes, San Luis. Las actividades se desarrollarán hasta el viernes 23 de octubre en el Complejo Molino Fénix.

Bajo el lema “El aula en escena”, la propuesta reunirá a representantes de las seis regiones educativas de la provincia, seleccionados por sus producciones durante las etapas regionales.

Tres jornadas de presentaciones artísticas

La programación comenzará el miércoles 21 de octubre a las 13:00. El jueves y el viernes habrá actividades en dos turnos, desde las 8:00 y las 13:00, en una convocatoria organizada en cinco turnos.

Las producciones incluirán teatro, danza, música, artes visuales, audiovisuales, literatura y Producción Artística Integral (PAI). Participarán comunidades de distintas localidades y parajes, entre ellas San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay, Nueva Galia, Unión, Tilisarao, La Toma, Quines, Candelaria y San Francisco.

El encuentro busca poner en escena experiencias escolares, historias locales y expresiones vinculadas con la identidad sanluiseña. La iniciativa cuenta con 12 años de trayectoria y convoca a instituciones urbanas y rurales de toda la provincia.

El recorrido por las regiones educativas

La edición 2026 tuvo instancias regionales en diferentes localidades. En Las Chacras participaron más de 400 estudiantes y 80 docentes de la Región Educativa V, con más de 100 intervenciones artísticas.

En Tilisarao, la Región IV reunió a unos 1.600 estudiantes y presentó más de 130 proyectos. La Región I, en tanto, convocó a más de 100 escuelas y registró más de 500 producciones escénicas, además de 485 propuestas de artes visuales y literatura.

La Región VI reunió a más de 1.200 estudiantes de ocho localidades y presentó alrededor de 300 producciones en el Centro Cultural San Francisco del Monte de Oro. En Nueva Galia, la Región III contó con la participación de 13 escuelas y exhibió más de 80 producciones escénicas, junto con un centenar de trabajos de artes visuales y literatura escrita.

La Región Educativa II desarrolló tres jornadas entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el mismo Complejo Molino Fénix. Allí se presentaron más de 300 producciones escénicas y más de 250 trabajos de artes visuales y literatura escrita.

Arte, aprendizaje e identidad local

El subdirector de Intercolegiales Culturales, Rodolfo Vera, señaló que el proceso permite fortalecer habilidades socioemocionales, como la empatía, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la autoconfianza.

Según explicó el funcionario, las actividades también favorecen la lectoescritura, la investigación histórica, la expresión corporal y el pensamiento crítico. La preparación de una obra o producción artística propone abordar los contenidos escolares mediante el trabajo colectivo y la creatividad.

Otro de los objetivos es recuperar la memoria oral de las comunidades, especialmente en los entornos rurales. Los proyectos incluyen relatos familiares, tradiciones, mitos, leyendas y acontecimientos vinculados con los pueblos y parajes de San Luis.

Entre los temas trabajados durante las instancias regionales aparecen el legado de Domingo Faustino Sarmiento, la obra de autores sanluiseños, la gesta independentista, José de San Martín, el cuidado del ambiente, el desarrollo sustentable y la memoria de Malvinas.

Durante tres jornadas, el Complejo Molino Fénix será el punto de encuentro para las producciones seleccionadas y una muestra de la diversidad cultural y territorial de la provincia.