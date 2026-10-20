Más de 380 atletas participaron de la 4ª Maratón Universitaria en Villa Mercedes

La actividad fue organizada por la Universidad Nacional de San Luis y contó con categorías de 5K, 10K y participativa en el campus universitario.

Más de 380 atletas participaron de la 4ª Maratón Universitaria de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), realizada el pasado 17 de octubre en el Campus Universitario de Villa Mercedes.

La propuesta deportiva y recreativa estuvo destinada a la comunidad universitaria, agrupaciones locales y público en general. La jornada incluyó distintas alternativas para quienes buscaban afrontar un desafío deportivo o participar desde una modalidad recreativa.

Categorías y organización

La competencia contempló tres categorías: 5K, 10K y una modalidad participativa. La actividad fue organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria, con funciones de Vinculación Social, de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS), junto con la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (SsAEBU).

Según informó la UNSL, la iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro y participación, promover la actividad física y fortalecer el compromiso de la institución con el desarrollo integral de la comunidad.

Con esta cuarta edición, la Maratón Universitaria continúa consolidándose como una propuesta que articula el deporte, la vida universitaria y la participación comunitaria en Villa Mercedes.